Youth League : Mathys Tel, symbole de l'ambition rennaise

Rennes a consenti de gros efforts pour faire venir Mathys Tel (2005). ll est l'un des premiers symboles forts du trio Maurice-Stephan-Holveck.

La jeune garde du a pris la direction de la pour y disputer son huitième de finale de , ce dimanche contre l' (15 heures). Parmi les joueurs retenus pour cette rencontre, peu de surprises. Mais un petit nouveau : Mathys Tel.

Tout juste débarqué de Montrouge, en région parisienne, l'attaquant de 15 ans vient de signer un contrat aspirant avec le club breton. Il passera professionnel l'an prochain. Un élément d'avenir, dans la lignée d'un Eduardo Camavinga, qui symbolise l'ambition portée par le trio Maurice-Stéphan-Holveck.

Leipzig, le Barça et le voulaient

Les trois hommes ont montré une implication certaine ces dernières semaines pour entériner la signature de Mathys Tel en dépit d'une rude concurrence. Leipzig, notamment, avait formulé une offre sans précédent, invitant le jeune 2005 à visiter les installations du club. Le et l'AS Monaco se sont aussi montrés pressants. Mais jusqu'au bout, Rennes a tenu bon, faisant tamponner l'accord trouvé plusieurs mois auparavant.

Chez les jeunes du @staderennais, il sera intéressant de suivre la progression de Mathys Tel (2005). Pour sa première en match avec les U19 hier, l’espoir arrivé de Montrouge a inscrit un doublé contre Angers (2-0). On en dit beaucoup de bien là-bas. @goal — Benjamin Quarez (@B_Quarez) August 2, 2020

L'ancien pensionnaire de l'INF Clairefontaine n'a pas raté ses débuts en Bretagne. Immédiatement surclassé avec l'équipe U19, Mathys Tel s'est illustré pour ses deux premiers matches dans la catégorie en inscrivant trois buts. Un démarrage bluffant qui vient confirmer les indications de Thomas Berlette, son coach à Montrouge la saison passée.

"Jamais vu un joueur avec une mentalité aussi programmée"

"Il est arrivé en octobre à Montrouge. Il a intégré le groupe U17 nationaux et j'ai découvert un garçon hyper humble, un joueur très fort techniquement, dit-il pour Goal. Au départ, c'était plutôt un défenseur central. Je pense d'ailleurs qu'il pourrait être performant à ce poste, mais j'ai vu en lui des qualités offensives fortes. Il a un bon pied droit, un bon pied gauche, une bonne capacité de dribbles, une grosse finition, un sens du jeu et des déplacements. C'est pour tout cela qu'on l'a beaucoup utilisé comme excentré gauche ou avant-centre. C'est un gamin qui a une capacité d'apprentissage énorme et qui a évolué très, très rapidement avec nous."

Thomas Berlette ajoute : "Il veut toujours progresser et être le meilleur. Par exemple, un toro de début de séance, il ne veut pas le perdre. Un quatre contre quatre, pareil. Un travail devant le but aussi. C'est un gros travailleur avec une vraie précocité. Il se remet tout le temps en question et est très porté sur la réflexion."

À Rennes, son tempérament et ses qualités font déjà l'unanimité. Plusieurs éducateurs ne cachent pas qu'il pourrait rapidement grimper avec l'équipe réserve. Des promesses à confirmer désormais. En tout cas, pour Thomas Berlette, c'est clair : "Je n'ai jamais vu un joueur avec une mentalité aussi programmée. Il a le tempérament pour réussir ainsi que tous les prérequis pour aller au haut-niveau. Et y aller très vite !"