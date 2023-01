Yoann Gourcuff préparerait son grand retour !

L’ancien joyau du football français, Yoann Gourcuff, n’a pas encore fait de croix totalement sur le football.

Yoann Gourcuff, l’un des meilleurs footballeurs français du 21e siècle, a disparu de la circulation depuis sa dernière expérience du côté de Dijon en 2018/2019. Il a depuis mis fin à sa carrière de joueur et reste loin du monde du football.

Le retour de Gourcuff « arrivera peut-être bientôt »

Gourcuff pourrait-il rebondir dans ce milieu ? Il semblerait que oui, et c’est son ancien compère à Bordeaux, Marouane Chamakh, qui l’a annoncé. Lors d’une intervention sur la chaine Canal+ Sport Afrique, le Marocain a fait savoir est susceptible de renouer très vite avec sa première passion.

« J’ai de bonnes nouvelles de lui. Pas tous les jours, mais je l’ai eu y a six mois par exemple. Il va très bien et il est content. Par la suite, il donnera peut-être des nouvelles. Peut-être qu’il reviendra dans le football. Mais c’est à lui de le dire. Je pense que ça arrivera bientôt », a-t-il confié.

Chamakh a indiqué être toujours resté en contact avec son pote des Girondins : « J’ai de très bonnes relations avec Yoann. Il est un peu dans la même mentalité, c’est-à-dire qu’il a mis le football un petit peu de côté. Il se consacre à sa vie familiale, à sa fille. Mais tout va bien pour lui. Il n’a pas de soucis. Ce n’est pas parce qu’il ne s’intéresse pas au football qu’il va moins bien ».

Chamakh nostalgique de la période bordelaise

De l’époque bénie des Marine et Blanc, ponctuée notamment par le titre de champion en 2009, Chamakh garde aussi un très bon souvenir du duo d’entraineurs Laurent Blanc – Jean Louis Gasset. Interrogé sur ce binôme, il a confié : « A Bordeaux, ils étaient complémentaires. On connait leurs caractères. A Bordeaux, ils ont créé cette fusion-là, qu’ils n’ont pas eue auparavant. Moi, je pense que chacun avait ses qualités. Blanc était bien, on a eu un titre avec lui. Gasset faisait partie du staff. Après, chacun a fait sa route de son côté. Les deux, j’en garde un très bon souvenir ».