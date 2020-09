Mercato - Yaya Touré ne pense pas à la retraite et veut un dernier challenge

L'ancien milieu de terrain de Manchester City ambitionne un dernier challenge à 37 ans. En France, en Italie ou en Angleterre.

L'ancien box-to-box de , Yaya Touré, n'est pas encore prêt à prendre sa retraite. A 37 ans, le milieu de terrain désire relever un nouveau défi en Europe même s'il est sans club après avoir rompu son contrat avec la formation chinoise Qingdao Huanghai en janvier dernir.

Il admet que la fin d'une brillante carrière de joueur approche à grands pas, mais estime qu'il lui reste "une ou deux saisons" en lui.

Touré estime qu'il a toujours les capacité pour évoluer au plus haut niveau et a donc lancé un appel aux clubs intéressés par son profil, notamment en où il n'a jamais évolué durant sa carrière malgré des intérêts de l' durant son pic de forme.

"Ma carrière ne durera pas éternellement, mais je sais qu'il me reste encore une ou deux saisons", a avoué l'Ivoirien à Tuttomercato.

"Je ne savais pas à quel point jouer au football me manquerait. L'énergie, les vestiaires, l'esprit d'équipe et le sentiment que vous ressentez lorsque vous gagnez des matches me manquent."

"Je me renseigne pour obtenir mes diplômes d'entraîneur mais j'ai toute ma vie pour emprunter cette voie. Si j'arrête de jouer maintenant, alors que je me sens encore en forme, je le regretterai toujours."

Il a ajouté: "J’aimerais jouer en Italie, comme je n’ai jamais joué là-bas auparavant, mais peut-être aussi en ou en , où j’ai de bons souvenirs. Je serai prêt à relever tous les défis que la me propose."

"Ce n’est pas une question d’argent. Il s'agit de football. Je veux jouer parce que je sais que je peux encore jouer."

L'appel de pied de l'ancien de l'AS et du est lancé, avis aux amateurs désormais.