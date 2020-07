WTF - Mourinho a déchiré le contrat de Glen Johnson avec Lyon

avait failli réaliser une belle affaire avec Glen Johnson au mercato d'hiver 2006, mais José Mourinho, manager du joueur à à l'époque, a déchiré le contrat de l'international anglais avec l'OL.

"C’était la saison où nous avions été champion une deuxième fois (en 2005-2006, ndlr). J’avais joué genre 4 matchs. J’avais 22 ans. Je savais que j’étais assez bon pour jouer à ce niveau. Je lui avais dit: ‘Je respecte votre décision mais laissez moi partir’. Au début, il m’a dit non. Pendant six mois, il ne voulait pas me laisser partir puis j’ai réussi à ce qu’il soit d’accord pour me laisser partir en prêt", raconte Johnson dans une interview à talkSPORT.

