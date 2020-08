WTF – A 10 ans, Willian Nascimento devient le plus jeune joueur sponsorisé par Nike

Le petit brésilien joue en futsal et commence seulement le foot sur des terrains en herbe.

L'information a été révélée par le site internet brésilien Lance! : à 10 ans, Willian Nascimento est devenu le plus joueur sponsorisé par Nike !

Le petit garçon, visiblement très prometteur, joue au futsal à Flamengo et une fois par mois, il s'entraîne sur un terrain en herbe du « Fla » afin de pouvoir devenir un joueur de football à part entière. Cette transition du futsal vers le football devrait durer jusqu'à ses treize ans.

Bien évidemment, Willian Nascimento rêve de devenir footballeur professionnel mais on sent qu'il est poussé par ses parents (qui gèrent ses intérêts). Il suffit pour cela de lire le communiqué du jeune enfant, digne d'un joueur pro, après l'annonce de la signature de son contrat avec la marque à la virgule : « Je tiens à remercier Dieu, mes parents, mes coéquipiers et tous ceux qui m'ont aidé de quelque manière que ce soit. Je suis très heureux de cette signature. C'est une étape très importante dans ma carrière. Je suis très heureux d'être un joueur Nike. Je veux atteindre mes buts et objectifs pour m'améliorer toujours plus et réaliser mon rêve d'être un joueur professionnel. »

L'avenir dira si Nike a eu raison de sponsoriser ce footballeur à un âge aussi précoce.