Woodhouse : "Giggs était incroyablement surestimé"

Selon Woodhouse, Giggs était simplement un bon joueur, mais n'avait rien d'une légende mondiale.

Ryan Giggs était "un joueur de Manchester United incroyablement surestimé", selon l'ancien milieu de terrain de , Curtis Woodhouse.

Woodhouse, qui est maintenant manager de l'équipe de Northern Premier League Gainsborough Trinity, a passé plusieurs saisons dans en Premier League, jouant notamment pour les équipes de Sheffield United et Birmingham City.

Bien qu'il n'ait certes jamais atteint le niveau de Giggs, Woodhouse pense que l'entraîneur sélectionneur du était surestimé à Old Trafford.

Plus d'équipes

Dans une série de tweets, l'ancien milieu de terrain a visé le record de Giggs, affirmant que sa production individuelle n'était pas suffisante compte tenu de sa position sur le terrain et de l'équipe dont il faisait partie.

"Ryan Giggs, un autre joueur de incroyablement surestimé", a indiqué Woodhouse sur Twitter.

"Longévité exceptionnelle, mais dans une équipe qui a dominé pendant des années et qui a été une machine à gagner, ses statistiques de buts et de passes décisives sont affreuses. Un autre mythe de Manchester United, bon joueur, jamais plus.

"Giggs a 162 passes décisives en Premier League sur 22 ans et 109 buts, encore une fois sur 22 ans. Son équipe a dominé pendant 22 ans de football, battant des records au fur et à mesure. Ryan Giggs était un ailier gauche, en regardant ses statistiques vous pouvez le confondre avec un arrière gauche.

"Giggs n'avait même pas un bon pied gauche !! Il était un athlète exceptionnel mais son pied gauche n'était pas si bon. C'était un grand athlète. Gardons cela réel.

"Giggs était un bon joueur. Toujours sur le côté gauche, une grande énergie, un bon rythme. Bon joueur, tout simplement pas un grand joueur, n'a jamais réalisé une saison de classe mondiale en 22 tentatives mais toujours un bon joueur. Jamais pauvre mais jamais brillant , un bon joueur régulier."

L'article continue ci-dessous

Woodhouse comparerait Giggs à l'ailier du Gareth Bale et au défenseur de Trent Alexander-Arnold, affirmant que les deux possèdent des compétences supérieures.

"Oui, Bale est meilleur que Giggs, a eu un plus grand impact dans le football de club et le football international", a tweeté Woodhouse. "Giggs aura une longévité supérieure à Bale, c'est tout. Ryan Giggs n'a pas un seul attribut meilleur que Gareth Bale, pas un.

"TAA [Trent Alexander-Arnold] est plus une menace d'attaque que Ryan Giggs l'était en 22 ans. TAA est un arrière droit et Ryan Giggs est un ailier gauche."