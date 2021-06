Willy Sagnol pas tendre avec le flop Benjamin Pavard

Totalement dépassé face à la Hongrie (1-1), Benjamin Pavard a déçu beaucoup de monde, y compris un certain Willy Sagnol, ancien latéral international.

Solide face à l'Allemagne, à la rue contre la Hongrie. En seulement deux rencontres lors de cet Euro 2020, Benjamin Pavard, le latéral droit de l'Équipe de France, a fait étalage de ses qualités autant que de ses terribles lacunes. Totalement dépassé à Budapest, le joueur du Bayern a été un handicap pour les Bleus, tenus en échec (1-1) .



Il y a trois ans de cela, le phénomène Benjamin Pavard voyait le jour en Russie, lors d'un match devenu anthologique face à l'Argentine. Buteur héroïque ce jour-là, le joueur formé au LOSC n'a cessé de progresser depuis et faisait progressivement taire les critiques. Jusqu'à ce très gros manqué face à la Hongrie, samedi après-midi.

"Il a été en grande difficulté dans tous les domaines"

Le latéral droit a déçu beaucoup de monde, y compris un certain Willy Sagnol, lequel s'est montré particulièrement dur à l'encontre du champion du monde 2018. "Pavard m'a déçu. C'est un joueur qui, habituellement, n'est jamais mauvais sans être très bon. Là, il a été en grande difficulté dans tous les domaines", a-t-il regretté, dans L'Equipe.

"Il est clairement dépassé et en retard sur les deux passes. Déjà sur la première, il n'est pas dans l'impact sur son intervention. Mais c'est surtout sur le long ballon en profondeur de Sallai. Raphaël Varane ne l'aide pas beaucoup dans la compensation" , a ensuite analysé l'ancien latéral tricolore, lui aussi passé par le Bayern Munich.

Récemment, Benjamin Pavard s'était exprimé pour faire taire les critiques , pas toujours justifiées selon lui. "En Allemagne, ils sont plus justes au niveau des critiques. Après, je me suis déjà fait critiquer là-bas. Il y a beaucoup d'exigence au Bayern. Mais les Allemands sont plus justes sur mon cas (...) Si je suis titulaire au Bayern et si le sélectionneur continue de m'appeler, c'est que je suis plutôt régulier. Le plus important, ce sont les coaches. Ils savent que je suis fiable", avait-il confié. Mauvais timing...