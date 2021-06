Benjamin Pavard : "Les Allemands sont plus justes sur mon cas"

Dans un entretien accordé à Eurosport, le défenseur s'est confié sur les critiques dont il fait parfois l'objet en France, pas toujours très justes.

Latéral droit de l'Équipe de France, Benjamin Pavard fait partie des quatre joueurs tricolores pour lesquels la rencontre de ce mardi soir aura un goût particulier. Joueur du Bayern Munich, au même titre que Corentin Tolisso, Kingsley Coman et Lucas Hernandez, le Français va refouler une pelouse qu'il connaît bien : celle de l'Allianz Arena.



Face à l'Allemagne, presque son pays d'adoption, lui qui évoluait déjà à Stuttgart avant de rejoindre le Bayern, Benjamin Pavard devrait avoir fort à faire pour aider les Bleus à débuter l'Euro 2020 de la meilleure des manières. Dans une interview accordée à Eurosport, le joueur de 25 ans s'est confié sur les critiques dont il a parfois fait l'objet.

"En Allemagne, ils sont plus justes au niveau des critiques"

Selon lui, les Français ont tendance à le critiquer parfois gratuitement, sans vraiment regarder ses rencontres avec attention. Contrairement aux supporters allemands, plus nuancés. "La plupart des Français ne regardent pas le Bayern. Ils ne regardent que la Ligue des Champions à partir des 8es de finale", raconte l'ancien du LOSC.

"En Allemagne, ils sont plus justes au niveau des critiques. Après, je me suis déjà fait critiquer là-bas. Il y a beaucoup d'exigence au Bayern. Mais les Allemands sont plus justes sur mon cas parce qu'ils regardent tous les matches du Bayern", explique Benjamin Pavard, qui ne compte pas moins de 35 sélections avec l'Équipe de France.

"Si je suis titulaire au Bayern et si le sélectionneur continue de m'appeler, c'est que je suis plutôt régulier. Le plus important, ce sont les coaches. Ils savent que je suis fiable, un soldat capable d'aller à la guerre. Si je joue quasiment tous les matches ou presque depuis deux ans, c'est que je suis fiable, non ?", s'interroge aussi le Français. Tellement fiable que trois ans après son succès à la Coupe du Monde 2018, Benjamin Pavard est toujours un titulaire indiscutable chez les Bleus. Et il devrait l'être encore ce mardi soir.