Willian rejoint Arsenal pour « gagner de titres »

Après Petr Cech ou encore David Luiz, aime décidément mettre la fin sur les ex-joueurs de . Ce vendredi, le club londonien a annoncé la signature de Willian, qui arrive libre en provenance de Stamford Bridge. Une recrue de poids pour Mikel Arteta et qui vient renforcer un secteur offensif déjà bien fourni, même si l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang tient tout le club en haleine. La concurrence, Willian n’en a pas peur.

"C'est une question difficile, je ne sais pas ! Je laisse cela à Arteta. Je viens pour aider dans toutes les positions, s’est exprimé le Brésilien pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. Je peux jouer à droite, au milieu, à gauche aussi. Je veux donc aider, dans toutes les positions où ils me mettent, j'essaierai de faire de mon mieux."

