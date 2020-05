Willian n'écarte pas un transfert vers un club rival

L'international brésilien de Chelsea a fait savoir qu'il n'aurait souci à rejoindre un autre club londonien.

Le milieu de terrain offensif de , Willian, a ouvert la porte à un transfert estival vers ou , indiquant même qu'il "serait bien de passer chez un club rival".

Le séjour de sept ans de Willian à Stamford Bridge pourrait prendre fin lorsque son contrat actuel expirera fin juin. Les Blues ont offert au joueur de 31 ans la possibilité de prolonger son aventure dans l'ouest de Londres, mais un désaccord sur la durée du contrat suggère que la tendance serait à une séparation.

Willian a ouvertement admis qu'il espérait un nouveau contrat de trois ans avec Chelsea et a refusé, par ailleurs, d'exclure toute négociation avec des prétendants potentiels lors d'une interview avec Fox Sports en avril. Arsenal et Tottenham envisageraient tous deux de signer l'international auriverde, tandis que et ont également été crédités d'un intérêt pour l'ex-joueur de Donetsk.

Interrogé sur les spéculations en cours sur son avenir par la chaîne Youtube Desimpedidos, Willian a répondu: "C'est vraiment une décision difficile. Je me suis beaucoup identifié à Chelsea, j'ai beaucoup d'amour pour tout le monde au club et pour les fans. Cependant, c'est comme je l'ai déjà dit, si je quitte Chelsea sans problème et en laissant les portes ouvertes, ce serait bien de passer dans un club rival."

Sondé sur la possibilité de découvrir un nouveau championnat à partir de cet été, Willian a ajouté: "Je ne sais pas. J'aime Londres et ma famille aussi. Cependant, c'est une question à laquelle je ne sais toujours pas si je veux rester à Chelsea, si je dois passer dans une autre équipe de Londres ou si je doisquitter l' ."