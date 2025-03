Soudan - Sénégal : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Soudan vs Sénégal

Le Soudan et le Sénégal seront aux prises samedi en éliminatoires du Mondial 2026. Les dernières infos ici.

Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent en Afrique avec des matchs qui s’annoncent électriques. Ce samedi, le Sénégal et le Soudan entrent en lice à l’occasion de la cinquième journée de cette campagne. Un affrontement décisif entre un leader inattendu et un favori désireux de prendre le trône.

Le Soudan décomplexé

C’est l’équipe que personne n’attendait à ce niveau. Le Soudan, surprenant leader du Groupe B avec 10 points, continue de déjouer tous les pronostics dans ces qualifications. Guidés par Kwesi Appiah, les Faucons de Jediane impressionnent par leur solidarité et leur efficacité. Composée majoritairement de joueurs évoluant dans le championnat local, cette sélection ne compte que neuf expatriés, dont la majorité (sept) évolue en Libye. Pour bousculer le Sénégal, le Soudan misera notamment sur son atout offensif numéro un, Mohamed Abdelrahman, attaquant d’Al Hilal Omdurman, auteur de 23 buts en 55 apparitions internationales. Mais c’est surtout la force du collectif et un état d’esprit combatif qui constituent l’arme principale de cette équipe en pleine confiance.

Le Sénégal veut reprendre son trône

En face, le Sénégal, dauphin du groupe avec 8 unités, vise clairement la victoire pour reprendre la tête et conforter son statut de favori. Pour cette rencontre capitale, Pape Thiaw a fait le choix de la jeunesse, convoquant six nouveaux visages dont Assane Diao (Como), Yehvann Diouf (Reims) et Ilay Camara (Standard de Liège). Bonne nouvelle côté défense : Kalidou Koulibaly est opérationnel, tandis que Édouard Mendy gardera bien les cages des Lions.

Privés de plusieurs cadres importants — Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, Habib Diarra, Ismail Jakobs —, les Lions de la Teranga restent les favoris logiques de ce match. Mais ils devront se méfier d’un Soudan en pleine ascension, bien décidé à prolonger son rêve. Une contre-performance pourrait coûter cher aux hommes de Thiaw, surtout avec la RDC à l’affût, qui affrontera dans le même temps le Soudan du Sud, déjà éliminé. La pression est donc bien réelle sur le Sénégal, qui n’a pas le droit à l’erreur, sous peine de se faire doubler. Un choc à haute intensité, où les Faucons entendent bien voler la vedette aux Lions.

Horaire et lieu du match

Soudan – Sénégal

Eliminatoires Mondial 2026/Groupe B

Lieu : Stade des Martyrs de Benina (Benghazi/Lybie)

A 20h, heure française

Les compos probables du match Soudan – Sénégal

Soudan : Mustafa – Gadin, Hagi, Agab, Khames – Raouf, Abdalla, Khedr – Muzammil, Gharbal, Teiri.

Sénégal : Mendy – Seck, Koulibaly, Diallo – Diarra, Diatta, Gueye, Sarr – Diallo, Mane, Sarr.

Sur quelle chaîne suivre le match Soudan – Sénégal ?

La rencontre entre le Soudan et le Sénégal sera à suivre ce samedi 22 mars 2025 à partir de 20h L’Équipe Live Foot. En Afrique, vous pourrez suivre le match en direct sur la RTS au Sénégal ou en streaming sur FIFA+ si vous êtes hors du territoire sénégalais.