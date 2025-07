Real Madrid - Dortmund : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Real Madrid vs Borussia Dortmund

Le retour du roi Mbappé ! Le Real Madrid affronte Dortmund, mais tous les yeux sont tournés vers le duel entre le Français et la révélation Gonzalo García.

L'ombre d'un jeune prodige plane sur le retour du roi. Alors que le Real Madrid s'apprête à défier le Borussia Dortmund en quart de finale de la Coupe du Monde des Clubs ce samedi, tous les regards sont tournés vers Kylian Mbappé. Remis d'un virus qui l'a tenu éloigné des terrains, le Français doit réaffirmer son statut de leader face à la surprenante révélation, Gonzalo García, qui a brillamment assuré l'intérim.

Une couronne à reconquérir au sein de son propre royaume

Absent durant la phase de poules, Kylian Mbappé n'a fait qu'une brève apparition de trente minutes en huitièmes de finale contre la Juventus. Une demi-heure où il est apparu encore en convalescence, laissant le jeune Gonzalo García, issu du centre de formation, marquer le but de la victoire et voler la vedette. Aujourd'hui pleinement rétabli, le champion du monde français est attendu. Il doit non seulement guider son équipe vers le dernier carré, mais aussi reprendre sa place au sommet de la hiérarchie offensive.

Dortmund, un adversaire en plein renouveau

La tâche ne sera pas une simple formalité. Car en face se dresse une équipe du Borussia Dortmund métamorphosée par son entraîneur, Niko Kovač. Passés de la 11ème à la 4ème place en Bundesliga et invaincus sur leurs dix derniers matchs, les Allemands arrivent en pleine confiance, portés par leur buteur Serhou Guirassy. Ils rêvent de faire tomber le géant madrilène, contre qui ils ont pourtant presque toujours perdu, y compris en finale de la dernière Ligue des Champions.

Un duel interne pour un ticket en demie

Même si le Real Madrid, invaincu dans l'histoire de la compétition et large vainqueur de ses dernières confrontations face au BVB, part largement favori, la principale curiosité de ce quart de finale sera bien ce duel à distance entre ses deux attaquants. Le Real a-t-il besoin d'un Mbappé à 100% pour briller, ou la fougue de Gonzalo García peut-elle continuer à bousculer l'ordre établi ? La réponse de Xabi Alonso sur sa feuille de match, et celle des joueurs sur le terrain, sera riche d'enseignements pour la suite du tournoi.

Horaire et lieu du match Real Madrid vs Borussia Dortmund

Coupe du Monde des Clubs FIFA - FIFA Club World Cup Final Stage MetLife Stadium, New Jersey

Le match de quart de finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund se jouera au MetLife Stadium à East Rutherford, New Jersey, États-Unis.

Le coup d'envoi sera donné à 13h PT / 16h ET / 21h BST le samedi 5 juillet 2025.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe du Real Madrid

Xabi Alonso connaît parfaitement son adversaire du jour, qu’il a affronté à plusieurs reprises lorsqu’il dirigeait le Bayer Leverkusen.

Kylian Mbappé, remis de sa gastro-entérite, a effectué son retour contre la Juventus, mais c’est Gonzalo Garcia qui a retenu l’attention, impliqué dans quatre buts durant l’absence du Français.

Au milieu, Jude Bellingham retrouvera son ancien club, le Borussia Dortmund, dans un duel symbolique.

En revanche, le Real devra encore se passer de Camavinga, Alaba, Endrick et Mendy, tous blessés.

Infos de l'équipe du Borussia Dortmund

La fratrie attendra : Jobe Bellingham ne retrouvera pas son frère Jude sur le terrain, suspendu après un second carton jaune face à Monterrey. Julian Brandt ou Marcel Sabitzer devraient le remplacer au milieu.

En attaque, Serhou Guirassy mènera la ligne offensive.

Côté infirmerie, le BVB reste diminué avec les absences d’Emre Can, Salih Özcan et Nico Schlotterbeck, tous forfaits pour ce choc européen.

