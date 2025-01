PSG - Saint-Etienne : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le PSG affronte l’AS Saint-Étienne en Ligue 1 dimanche au Parc des Princes. Un duel crucial pour les deux équipes dans des contextes très différents.

Fin de la première partie de la saison en Ligue 1 ce week-end. En effet, le Paris Saint-Germain, champion en titre et leader incontesté, donne rendez-vous à son homologue de l’AS Saint-Etienne dimanche soir en clôture de la 17e journée du Championnat de France.

PSG - Saint-Étienne : Une rencontre aux enjeux multiples

Le Paris Saint-Germain, fraîchement auréolé de son succès au Trophée des Champions face à l’AS Monaco au Qatar, fait son retour en Ligue 1 ce week-end. En leader incontesté du championnat avec 40 points au compteur et une avance confortable de 7 unités sur son rival direct, l’Olympique de Marseille, le club francilien espère renforcer sa domination.

Pour l’AS Saint-Étienne, la situation est toute autre. Après un début de saison difficile qui a coûté sa place à l’entraîneur Olivier Dall’Oglio, les Verts tentent de rebondir sous la direction d’Eirik Horneland. Ce dernier a démarré sur une note positive avec une victoire significative face au Stade de Reims (3-1), qui a permis à son équipe de sortir temporairement de la zone de relégation.

Un match sous pression pour les Verts

Actuellement 15es avec 16 points, les Stéphanois savent qu’un faux pas pourrait les replonger dans la zone rouge. Face à la meilleure attaque du championnat, le défi s’annonce de taille. Cependant, leur récente victoire est source d’espoir pour continuer sur une dynamique positive. L’objectif sera de s’imposer pour infliger la première défaite de la saison aux Parisiens.

Le PSG, de son côté, souhaite maintenir son rythme infernal et conforter sa place en tête du classement. Avec une attaque menée par des stars, les hommes de Luis Enrique ne laisseront rien au hasard, d’autant que ce match est une préparation idéale en vue de leurs engagements européens.

Horaire et lieu du match

PSG - Saint-Etienne

17e journée de Ligue 1

Lieu : Parc des Princes

A 20h45, heure française

Les compos probables du match PSG - Saint-Etienne

PSG : Donnarumma - Hakimi, Pacho, Beraldo, Mendes - Fabian Ruiz, Vitinha, Neves - Dembélé, Ramos, Doué

Saint-Etienne : Larsonneur - Appiah, Batubinsika, Nadé, Pétrot - Mouton, Ekwah, Bouchouari - Boakye, Stassin, Davitashvili

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Saint-Etienne ?

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’AS Saint-Etienne sera à suivre ce dimanche 12 janvier 2025 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaîne YouTube brésilienne CazéTV.

