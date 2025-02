Marseille - Saint-Etienne : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

OM-ASSE : duel historique au Vélodrome. Marseille vise l'Europe, Saint-Étienne joue sa survie. Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur ce duel.

L’Olympique de Marseille reçoit l’AS Saint-Étienne ce samedi au Stade Vélodrome dans un duel historique de Ligue 1. Ce match, le 116e entre les deux clubs, deviendra le troisième plus disputé de l’histoire du championnat, témoignant de l'importance de cette rivalité. L’OM, solide dauphin du Paris Saint-Germain, vise une victoire pour consolider sa place en Ligue des champions, tandis que les Verts, englués dans la zone rouge, luttent pour leur survie.

L'OM en quête de constance et d’excellence

Les Phocéens affichent une domination impressionnante à domicile face à Saint-Étienne, avec près de 75 % de victoires en 57 confrontations au Vélodrome. Un succès samedi leur permettrait de réaliser une première historique : cinq victoires consécutives contre les Verts. Roberto De Zerbi, déjà victorieux à deux reprises face à l'ASSE cette saison (6-0 cumulé), espère maintenir cette dynamique.

Après un mois de janvier difficile marqué par une élimination en Coupe de France et des points perdus en championnat, l’OM a retrouvé des couleurs en février avec des victoires convaincantes contre Lyon et Angers. Une victoire samedi leur offrirait également une 1200e victoire en Ligue 1, un record qui souligne leur statut dans l'élite française. De Zerbi a transformé Marseille en une équipe offensive et spectaculaire : aucun de leurs 60 derniers matchs ne s’est terminé sur un score nul et vierge, une série inédite depuis les années 1940.

Saint-Étienne : l’urgence de réagir

Pour Saint-Étienne, la situation est alarmante. Malgré un début prometteur sous Eirik Horneland, les Verts restent sur deux défaites en février, dont une lourde claque face à Lille (4-1) et un revers crucial contre Rennes. À trois points de Nantes, 15e, l’ASSE est en danger. Leur bilan à l’extérieur est catastrophique : aucune victoire cette saison et une série noire de 18 déplacements sans succès. Pire encore, avec 45 buts encaissés en 21 matchs, Saint-Étienne connaît sa pire défense depuis plus de 70 ans. Face à une équipe marseillaise en pleine confiance, la mission s’annonce ardue pour les Verts, qui devront réaliser un exploit pour espérer un sursaut.

Horaire et lieu du match

22e journée de Ligue 1

Stade Orange Vélodrome (Marseille)

A 17h, heure française

OM - ASSE

Les compos probables du match OM - ASSE

OM : Rulli; Murillo, Balerdi, Cornelius; Luis Henrique, Bennacer, Hojbjerg, Merlin; Greenwood, Gouiri, Rabiot

ASSE : Larsonneur; Appiah, Nade, Batubinsika, Petrot; Bouchouari, Ekwah, Mouton; Boakye, Stassin, Davitashvili

Sur quelle chaine suivre le match OM - ASSE ?

La rencontre entre l'OM et Lens sera à suivre ce samedi 15 février 2025 à partir de 17h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.