Saint-Étienne vs Marseille

L’OM conclut 2024 en beauté avec une victoire éclatante (4-0) face à des Stéphanois dépassés, affirmant ses ambitions en Coupe de France.

Une démonstration. Voilà comment résumer la performance de l’Olympique de Marseille ce dimanche après-midi au stade Geoffroy-Guichard. Les hommes de Roberto De Zerbi n’ont laissé aucune chance à une équipe stéphanoise réduite à dix dès la 21e minute et totalement dépassée. Avec un succès net et sans bavure (4-0), les Marseillais concluent leur année 2024 sur une excellente note et poursuivent leur belle dynamique.