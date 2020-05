West Ham prêt à se séparer de Haller

Selon la presse anglaise, le club londonien de West Ham serait disposé à laisser filer son attaquant français, Sebastien Haller.

Le quotidien britannique du Daily Express affirme que les Hammers envisagent de se délester de la recrue la plus chère de leur histoire, en l’occurrence Sebastien Haller. Et ce, un an seulement après l’avoir enrôlé.

Les Londoniens cherchent à réduire les dépenses et pourraient être tentés de vendre Haller, qui leur a coûté 40M€ en 2019. Ils l’avaient arraché à l'Eintracht Frankfurt. L'ancien international espoir français des moins de 21 ans a peiné pour prendre ses marques dans la capitale anglaise, ne signant que sept buts en 29 apparitions.

David Moyes, le manager de l'équipe, examine ses options pour la saison prochaine. Sa direction pourrait écouter les offres pour Haller même si la valeur de ce dernier est susceptible d'avoir baissé.

Pour rappel, Haller avait suscité l'intérêt de avant de rejoindre . Cependant, les Red Devils ont désormais d’autres idées en tête pour renforcer leur secteur offensif.