West Ham - Liverpool : Diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, l’heure du coup d’envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Liverpool va (un peu) mieux. Après l'élimination en huitième de finale dee la Ligue des Champions, les Reds ont maintenant pour objectif d'accrocher une place européenne en fin de saison, un but bien difficile à atteindre il y a encore quelques semaines. Mais après avoir tenu en échec le leader de Premier League Arsenal (2-2), les hommes de Jürgen Klopp ont enchaîné deux succès contre Leeds (6-1) et Nottingham (3-2), leur permettant de revenir à seulement un point de la 6è place occupée par Aston Villa (avec un match de moins).

Ce mercredi, les pensionnaires d'Anfield se déplaceront sur la pelouse de West Ham, qui s'est donné un peu d'air dans sa course au maintien et est remonté à la 13è place.

Date, horaire et lieu de West Ham - Liverpool

Date : Mercredi 26 avril 2023

Ville : Londres

Stade : London Stadium

Heure du coup d'envoi : 20h45

Compétition : 33è journée de Premier League

Arbitre de la rencontre : Chris Kavanagh

Sur quelle chaîne voir le match West Ham - Liverpool

Le match entre les Hammers et les Reds sera diffusé sur Canal + Foot.

Le streaming pour voir le match West Ham - Liverpool.

Ce match sera disponible sur l'application My Canal.

Les compositions probables de West Ham - Liverpool

Pour cette rencontre, Jürgen Klopp devrait s'appuyer sur son homme en forme Diogo Jota, auteur de 4 buts sur ses deux derniers matches en championnat. Klopp n'a d'ailleurs pas hésité à chanter ses louanges en conférence de presse ce mardi, le qualifiant notamment de "joueur exceptionnel".

L'attaquant portugais devrait être accompagné de Mohamed Salah et Darwin Nunez sur le front de l'attaque. En défense, le Français Ibrahima Konaté devrait être associé à Virgil Van Dijk dans l'axe avec comme toujours Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold dans les couloirs.

Du côté des Hammers, l'ancien Lyonnais Lucas Paqueta devrait être aligné dans le milieu après son but à Bournemouth. Said Benrahma devrait débuter sur le côté droit et Michail Antonio à la pointe de l'attaque.

La composition probable de West Ham : Fabianski - Coufal, Zouma, Aguerd, Cresswell - Soucek, Rice, Paqueta - Bowen, Antonio, Benrahma.

La composition probable de Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson - Jones, Fabinho, Henderson - Salah, Nunez, Jota.