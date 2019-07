WTF - Wesley Sneijder furieux contre la presse turque

Wesley Sneijder, qui a porté les couleurs du , n'évolue plus en depuis deux ans. Mais l'ancien sociétaire de l'OGC Nice alimente encore, et bien malgré lui, les journaux dans ce pays, et en particulier les magazine people. Ses ennuis conjugaux avec sa femme Yolanthe sont fréquemment étalés au grand jour et les faits sont souvent déformés.

Jusqu'ici, le vice-champion du monde 2010 n'avait pas trop prêté attention à ces ragots, mais il a choisi de sortir de son silence. Ayant ras-le-bol à ce qu'on s'attaque continuellement à sa famille, il a décidé de contre-attaquer et faire part de sa colère.

Dans une publication sur son compte Instagram, il a montré sévèrement du doigt ce qui inventent des histoires à son sujet pour vendre des papiers et il s'est aussi donné la peine de dévoiler en détails sa situation personnelle pour qu'il n'y ait plus de méprise.

"Je ne vais plus être gentil avec toutes ces conneries et m***** qui sont étalées à propos de moi et Yolanthe.

Laissez-moi être très clair. Tout d’abord, oui, nous ne sommes plus ensemble depuis un moment. Non, nous ne sommes toujours pas divorcés. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans notre mariage. Mais cela ne regarde personne. Yolanthe est toujours aussi bonne envers moi, et je la respecte beaucoup. Elle prend soin de notre fils tous les jours et de moi-même si nous ne sommes plus ensemble.

Deuxièmement, elle n’a besoin de rien de ma part car elle a sa propre vie.

La presse turque a écrit qu'elle voulait 19 millions et je lui en ai donné 15?! Haha, vous êtes de plus en plus fous. Si les gens savaient seulement comment est la réalité. Les gens sans cervelle vont toujours croire ce qu'ils lisent. Juste pour que vous le sachiez tous: Yolanthe ne m’a rien demandé et je ne lui demanderai rien. Nous n’avons pas besoin de l’argent de l'autrui. Ces histoires sont toutes des mensonges.

Je trouve dégoûtant ce que la presse écrit à propos de moi et de toutes ces conneries et mensonges tout le temps et maintenant ces conneries sur elle. Je sais que nous n’avons pas besoin de réagir à ça et je respecte beaucoup la mère de mon enfant pour rester si calme et encaisser toute cette m****.

Mais je ne suis pas comme ça. Je ne laisse pas les gens gâcher ma vie tout le temps !!!"