Albanie - Serbie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Albanie vs Serbie

Albanie-Serbie : bien plus qu'un match. Dans un contexte géopolitique explosif, les 2 rivaux se retrouvent pour un duel qui sent le soufre à Tirana.

Il y a des matches de football, et il y a des rendez-vous qui transcendent le sport pour devenir le miroir de fractures bien plus profondes. Albanie-Serbie, ce samedi soir à Tirana, appartient sans l'ombre d'un doute à la seconde catégorie. Sur le papier, une simple rencontre de qualification pour la Coupe du Monde 2026. En réalité, une poudrière où chaque duel ravive les braises d'une rivalité historique et de tensions nationalistes exacerbées, rendant l'enjeu sportif presque anecdotique.

Le spectre de Belgrade et du drone plane toujours

Comment ne pas y penser ? L'image, tristement célèbre, est restée gravée dans les mémoires du football européen : ce soir d'octobre 2014, à Belgrade, un drone arborant une carte de la "Grande Albanie" survole la pelouse, déclenchant le chaos. Une bagarre générale entre joueurs, un envahissement de terrain, des scènes de violence et un match finalement abandonné... Cet incident, symbole d'un conflit politique profond lié notamment au statut du Kosovo, a transformé cette confrontation en l'une des plus explosives du continent. Chaque nouvelle rencontre est désormais un test pour la sécurité et un défi pour la diplomatie sportive.

L'article continue ci-dessous

AFP

Un enjeu sportif presque au second plan

Car oui, il y a aussi un match à jouer. Un duel qui pourrait s'avérer crucial dans la course à la deuxième place du groupe, derrière l'intouchable Angleterre. L'Albanie de l'entraîneur brésilien Sylvinho, victorieuse de l'Andorre en mars, veut croire en son rêve de participer à une première Coupe du Monde. En face, la Serbie de Dragan Stojkovic, invaincue sur ses quatre derniers matchs, entame sa campagne avec l'ambition d'enchaîner une troisième qualification consécutive. Les deux sélections ont des arguments sportifs, mais sauront-elles les faire valoir dans un tel contexte de pression ?

Tirana, une capitale sous haute surveillance

Ce samedi, tous les regards seront donc tournés vers l'Arena Kombetare de Tirana, autant que sur le score. Les autorités albanaises devront assurer une organisation sans faille pour éviter tout dérapage dans une atmosphère qui s'annonce électrique. Pour les 22 acteurs sur le terrain, la mission sera double : tenter de gagner des points précieux, mais surtout, faire preuve d'un sang-froid exceptionnel pour que, l'espace de 90 minutes, le football parvienne à reprendre ses droits sur une histoire bien trop lourde à porter.

Sur quelle chane regarder Albanie - Serbie ?

📺 Chaînes TV & Streaming – Albanie vs Serbie 🌍 Pays / Région 📡 Chaîne TV 💻 Streaming 🇫🇷 France — — 🌍 MENA BeIN Sports MENA 3 BeIN Connect / TOD 🇩🇪 Allemagne DAZN 2 DAZN App 🌍 Balkans Arena Premium 1 — 🇺🇸 États-Unis FOX Soccer+ FOX Sports App 🇷🇸 Serbie RTS 1 RTS Planeta 🇵🇹 Portugal Sport TV 4 Sport TV Multiscreen 🇮🇹 Italie TV8 Italia SkyGo Italia 🇬🇷 Grèce NovaSport 3 EON App 🇷🇴 Roumanie Diema Sport —

🔒 Match indisponible dans votre pays ? Pensez à un VPN pour débloquer les plateformes de streaming locales.

Horaire et lieu du match Albanie - Serbie

La rencontre entre l'Albanie et la Serbie se dispute ce samedi 7 juin à partir de 20h45, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'Albanie

Après sa participation à l’Euro 2024, l’Albanie espère enchaîner avec une qualification pour le prochain grand rendez-vous international. Les hommes de Sylvinho ont lancé leur campagne de qualifications pour la Coupe du Monde 2026 en mars avec une défaite logique (0-2) face au favori du groupe, l’Angleterre, avant de faire le boulot à domicile contre Andorre (3-0), un succès attendu mais nécessaire.

Getty

Le choc face à la Serbie s’annonce déjà capital. Les deux nations devraient se disputer la deuxième place du groupe, synonyme de ticket pour les barrages. Seul le premier accédera directement à la phase finale du Mondial...

Infos sur la Serbie

Pour la Serbie, ce déplacement à Tirana marque le coup d’envoi de sa campagne de qualifications. En mars, les hommes de Dragan Stojkovic étaient encore engagés en barrages de Ligue des Nations.

Getty Images

Ils ont réussi à sauver leur place dans la Ligue A en s’imposant face à l’Autriche : après un nul 1-1 à l’aller, les Serbes ont dominé le match retour à domicile (2-0), grâce à des buts de Nemanja Maksimovic et Dušan Vlahović.

La forme des deux sélections

Bilan des confrontations directes

ALB Derniers matches SER 1 0 1 Albanie 0 - 2 Serbie

Serbie 0 - 3 Albanie 3 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 1/2 Les deux équipes ont marqué 0/2

Classement