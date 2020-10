Wenger : "Mon départ d'Arsenal ? Une vraie rupture, au sens sentimental"

Il y a deux ans, Arsène Wenger mettait fin à son incroyable aventure sur le banc des Gunners. Un départ loin d'être facile.

"Le jour même de mon départ, alors, je voulais être à la hauteur. Ne pas craquer, montrer que je maîtrisais." Dans une interview accordée à L'Equipe, Arsène Wenger revient sur son départ d' à l'issue de la saison 2017-2018, après 22 ans sur le banc des Gunners.

"C'est après que cela a été dur. Arsenal, c'était chez moi. Et du jour au lendemain, ne plus aller chez toi, ce n'est pas facile, poursuit-il. Je suis allé, seul, chercher mes affaires dans la semaine qui a précédé notre dernier match à l'extérieur, à (1-0).

"Depuis ce match-là, je ne suis jamais retourné à l'Emirates, ni à Colney (le centre d'entraînement). C'est une vraie rupture, au sens sentimental."

"Je me demande si je n'ai pas eu tort de ne pas prendre "

Désormais ambassadeur de la FIFA, le technicien alsacien a eu l'opportunité de retrouver un banc à un moment donné. "Aujourd'hui, je me demande si je n'ai pas eu tort de ne pas prendre Lyon, en mai 2019, quand on me l'a proposé", affirme-t-il.

"Je n'étais pas prêt. Cela me semblait trop tôt pour replonger. Je n'avais pas fait le deuil totalement."

Un retour qu'il envisage encore aujourd'hui, mais pas forcément dans un club : "Si je reviens sur le terrain, je pense que ce sera à travers une équipe nationale. Mais ce n'est plus une obsession pour moi, je vis le foot autrement, sans être à la pointe du combat tous les samedis."