Watzke : "Aucune garantie sur le risque d'infection de Coronavirus lors du retour de la Bundesliga"

Bien qu'il soit heureux de voir le football revenir en Allemagne, le patron de Dortmund admet qu'il existe toujours une part de risque inévitable.

Le PDG du , Hans-Joachim Watzke, admet qu'il n'y a aucune garantie que les joueurs ne seront pas sujet à risque d'une infection du Covid-19 lorsque la fera son retour au cours du moi de mai. Ce mercredi, la chancelière allemande Angel Merkel a donné son feu vert à la reprise de la compétition ce mois-ci, ce qui en fera le premier des cinq meilleurs championnats européens à revenir après la pandémie. La a été arrêtée en mars avec neuf journées restantes à jouer.

Tous les grands rassemblements en ont été interdits jusqu'au 31 août, ce qui signifie qu'il n'y a aucune possibilité d'ouvrir les stades aux supporters et que les matches se joueront à huis clos. La Ligue allemande de football (DFL) devrait se réunir jeudi, date à laquelle elle devrait officialiser ses plans. Une reprise signifie que les matches peuvent être retransmis à la télévision, protégeant ainsi des flux vitaux de revenus de diffusion.

Watzke affirme qu'il aurait été impossible d'attendre jusqu'à ce qu'il soit sûr de permettre aux supporters de retourner dans les stades pour regarder des matchs en raison du risque économique pour les clubs. S'il est heureux de pouvoir récompenser les citoyens allemands pour leur "discipline" en ramenant le football, Watzke admet également qu'il existe un élément de risque inévitable pour les équipes concernées, quelles que soient les mesures strictes de santé et de sécurité.

"Nous avons une grande responsabilité"

"Nous sommes très heureux que les habitants d'Allemagne - et, d'un point de vue régional, les habitants de Dortmund et des environs - se soient conduits si magnifiquement ces dernières semaines que la propagation de la pandémie ait au moins pu être contenue" , a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur le site Internet de Dortmund. " Ce n'est que grâce à l'incroyable discipline de la population que nous pouvons maintenant, progressivement et par petits pas, passer à une autre forme de normalité".

"De nombreuses industries redémarrent lentement, conformément à des règles strictes, et cela s'applique également au football professionnel. Dans ce contexte, nous, au Borussia Dortmund, sommes conscients que nous avons une grande responsabilité. Nous le ferons - sachant qu'il ne peut y avoir aucune garantie - faire tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer le plus haut degré de sécurité possible afin de prévenir toute nouvelle infection parmi les joueurs et leurs familles ", a ajouté Watzke.

"Devoir jouer à huis clos est un énorme défi, en particulier pour un club comme le BVB, qui tire beaucoup de force de la passion de ses supporters. Cependant, il n'aurait pas été économiquement viable pour les clubs de permettre à la Bundesliga de faire une pause jusqu'à ce que les spectateurs soient autorisés à rentrer dans les stades", a conclu le PDG du Borussia Dortmund qui a alerté à plusieurs reprises sur les retombées néfastes d'une annulation de la saison.