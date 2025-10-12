Norvège U20 - France U20 : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Jusqu'où ira l'esprit de corps de ces Bleuets ? Qualifiée en tant que "miraculée" après un parcours chaotique et un huitième de finale héroïque, l'Équipe de France U20 aborde son quart de finale de Coupe du Monde ce dimanche face à la Norvège avec une mentalité de survivant. C'est l'histoire d'une équipe sans ses stars, mais qui s'est découvert une âme.

Des Bleuets résilients et décomplexés

Peu d'observateurs attendaient cette équipe de France à ce stade de la compétition. Privée de ses plus grands talents (Zaïre-Emery, Tel, Doué...), cette génération a compensé le manque d'automatismes par une solidarité et une résilience remarquables. Leur victoire arrachée à la 123ème minute contre le Japon, au bout de la souffrance, en est le symbole parfait. Ces Bleuets n'ont peut-être pas le talent de leurs aînés champions du monde en 2013, mais ils ont un cœur immense.

Face au "bunker" norvégien, l'éloge de la patience

L'obstacle qui se dresse face à eux est un véritable défi tactique. La Norvège, solide et disciplinée, possède la meilleure défense du tournoi avec un seul but encaissé en quatre matchs. C'est un "bunker scandinave", un bloc compact qui excelle dans les transitions rapides. Pour des Bleuets qui ont parfois peiné à trouver la faille offensivement, ce match sera un test de patience et de créativité ultime.

Un duel mental pour une place dans le dernier carré

Les deux équipes ont arraché leur qualification en prolongation, au bout du suspense. Ce quart de finale s'annonce donc comme un nouveau "duel mental" intense. Pour la France, c'est l'occasion de continuer à déjouer les pronostics et de prouver que la force d'un collectif peut parfois renverser des montagnes. Sans pression et portés par leur incroyable parcours, les Bleuets n'ont désormais plus rien à perdre.

Infos des équipes et compositions

Infos de l'équipe Norvège U20

Le gardien Einar Fauskanger, en quête d’un quatrième clean sheet dans le tournoi, devrait retrouver sa place dans les buts, tandis que Sander Ostraat restera en embuscade comme doublure.

En attaque, Niklas Fuglestad a quasiment verrouillé sa place de titulaire après ses exploits récents : buteur face à l’Arabie saoudite puis héros du succès contre le Paraguay avec un but décisif à la 116e minute.

Sur les ailes, le duo percutant Markus Haaland et Bork Bang-Kittilsen devrait apporter la vitesse et la créativité nécessaires pour dynamiser le secteur offensif norvégien.

Infos de l'équipe France U20

L’ancien prodige de l’AS Monaco Saimon Bouabré, désormais joueur du Neom SC en Arabie saoudite, a effectué le long voyage jusqu’au Chili pour rejoindre les Bleuets à l’occasion de cette Coupe du monde U20.

Le sélectionneur Bernard Diomède a dû composer avec des moyens limités durant la préparation, plusieurs clubs (notamment le Paris Saint-Germain) ayant rappelé leurs joueurs en raison de blessures, laissant l’équipe de France amoindrie. Il a fallu patienter jusqu’à l’ouverture de la fenêtre internationale pour convoquer des renforts.

À présent, alors que la France s’apprête à disputer son huitième de finale face au Japon mercredi soir, l’aide est enfin arrivée. Bouabré devrait renforcer le secteur offensif, et son intégration suscite un réel optimisme au sein du groupe avant ce rendez-vous décisif.

Malgré des fragilités défensives récurrentes depuis le début du tournoi, le talent individuel des Bleuets reste une arme redoutable. Le jeune Michel et le métronome Bermont seront une nouvelle fois attendus pour redonner du souffle au jeu offensif français.

