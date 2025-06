ES Tunis - Chelsea : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Duel de nerfs sous la canicule ! Privés de leurs stars, l'Espérance de Tunis et Chelsea jouent leur qualification pour le Mondial des Clubs à Philadelphie.

Une fournaise, un match couperet, et un duel de nerfs pour survivre. Ce mardi à Philadelphie, l'Espérance de Tunis et Chelsea ne jouent pas seulement une qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des Clubs. Sous une chaleur accablante, avec des températures ressenties dépassant les 40°C, ils se livrent à un combat où le sang-froid sera la meilleure des armes.

Ben Said contre Palmer : le choc des hommes de glace

Privées de leurs principaux dynamiteurs offensifs, Youcef Belaïli et Nicolas Jackson, tous deux suspendus, les deux équipes s'en remettront probablement à leurs spécialistes des moments de haute tension. Côté tunisien, le gardien Bechir Ben Said est en état de grâce, auréolé de son penalty héroïquement arrêté à la dernière seconde face au LAFC, un arrêt qui a maintenu son équipe en vie. Face à lui se dresse l'Anglais Cole Palmer, maître-artilleur de Chelsea et expert quasi-infaillible sur penalty. Un face-à-face psychologique fascinant entre celui qui arrête les tirs décisifs et celui qui ne les rate presque jamais.

La canicule, un adversaire impitoyable

À ce duel s'ajoute un troisième acteur : la chaleur écrasante qui s'est abattue sur la ville. Enzo Maresca, le coach de Chelsea, a parlé d'entraînements "presque impossibles" et de rotations forcées pour préserver les organismes. Les Tunisiens, plus habitués à ces températures extrêmes, espèrent secrètement pouvoir en tirer un avantage physique et mental. Dans cette fournaise, chaque course sera un effort, chaque décision un test de lucidité.

La qualification au bout de la souffrance

L'équation est simple : le vainqueur de ce match se qualifiera pour les huitièmes de finale. Un match nul suffirait au bonheur des Blues grâce à une meilleure différence de buts. Dans un match qui s'annonce fermé et où la fatigue pourrait mener à des erreurs, le dénouement pourrait bien se jouer sur un coup de pied arrêté, un penalty. L'ultime test de sang-froid pour savoir qui sortira vainqueur de ce duel dans le brasier de Philadelphie.

Sur quelle chaine regarder Esperance Tunis - Chelsea ?

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre l'Espérance et Chelsea sera disponible en direct et en streaming en ligne via DAZN, qui diffuse gratuitement les 63 matchs de la CWC dans le monde entier.

Horaire et lieu du match Esperance Tunis vs Chelsea

Coupe du Monde des Clubs FIFA - FIFA Club World Cup Grp. D Lincoln Financial Field

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Esperance et Chelsea se jouera au Lincoln Financial Field à Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis.

Il commencera à 03h00, heure française, le mercredi 25 juin 2025.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de l'Esperance

L’Espérance de Tunis devrait aligner le même onze que celui qui a pris le meilleur sur le LAFC, mais devra composer avec une absence de taille : Youcef Belaïli est suspendu pour cumul de cartons et manquera donc ce choc face à Chelsea.

En son absence, l’animation offensive reposera sur Rodrigo Rodrigues, épaulé par l’ailier percutant Elias Mokwana, qui aura pour mission de dynamiter le couloir. Ce duo devra se montrer inspiré pour compenser le forfait du meneur algérien, jusque-là décisif dans le tournoi.

Derrière, Yassine Meriah sera une nouvelle fois le patron de la défense, avec pour objectif de museler les attaques anglaises. Le technicien Maher Kanzari, fidèle à sa philosophie, misera sur la solidité collective et la discipline tactique pour tenter de faire chuter les Blues.

Infos de l'équipe de Chelsea

Aucun nouveau blessé à signaler dans l’effectif de Chelsea, mais Nicolas Jackson sera suspendu après son expulsion face à Flamengo. Il pourrait réintégrer le groupe si les Blues se qualifient pour le tour suivant.

En son absence, c’est le jeune Liam Delap qui devrait être titularisé en pointe. Buteur passeur décisif lors de son entrée contre le LAFC, il est cependant resté discret lors de la défaite contre Flamengo.

En défense, après une prestation hésitante de Malo Gusto, Reece James pourrait faire son retour sur le flanc droit. Cela libérerait une place au milieu pour Roméo Lavia ou Andrey Santos, selon le schéma choisi par Enzo Maresca.

Les regards se tourneront également vers les nouvelles recrues Dário Essugo et Mamadou Sarr, même si leurs premières minutes pourraient se limiter à un rôle de jokers dans un match aussi capital.

Attention toutefois au risque de suspension : Delap, James, Cucurella, Caicedo, Pedro Neto et Adarabioyo sont tous sous la menace d’une sanction en cas de carton jaune. La discipline sera donc un enjeu central pour espérer voir plus loin dans la compétition.

La forme des deux équipes

