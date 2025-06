Benfica - Bayern : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Benfica vs Bayern Munich

Benfica et le Bayern s’affrontent lundi lors de la 3e journée de la Coupe du monde des clubs. Les dernières infos.

C’est l’heure du verdict. Le Mondial des clubs 2025 est déjà à sa troisième et dernière journée de phase de poules. Un épisode qui va sceller le sort de plusieurs équipes encore en sursis pour la qualification en huitièmes de finale. Ce lundi, le tournoi mondial offre aux férus du football un alléchant choc entre le Benfica Lisbonne et le Bayern Munich dans le groupe C. Deux équipes aux trajectoires différentes dans la compétition.

Michael Olise en feu, le Bayern en démonstration offensive

Avec un total impressionnant de 12 buts inscrits en seulement deux rencontres, le Bayern Munich aborde ce dernier match avec le plein de confiance. Guidés par Vincent Kompany, les Bavarois ont d’abord écrasé Auckland City sur un score fleuve (10-0), dans une opposition sans véritable suspense. Une véritable promenade de santé face à la formation néo-zélandaise, dépassée dans tous les compartiments du jeu.

Le deuxième test fut d’un tout autre calibre face à Boca Juniors. Le géant bavarois a dû s’armer de patience avant de faire la différence dans les dernières minutes. Il aura fallu un exploit individuel de Michael Olise (3 buts), buteur décisif à la 84e minute, pour offrir les trois points et consolider la première place du groupe avec 6 unités. Un simple nul face à Benfica ce lundi permettrait aux Allemands d’assurer cette position.

Benfica sous pression, mais maître de son destin

En face, Benfica n’est pas encore totalement à l’abri. Actuellement deuxième du groupe avec 4 points, les Lisboètes devront se montrer prudents. Si un match nul leur garantirait la qualification pour les huitièmes de finale, une large victoire de Boca Juniors contre Auckland City, lanterne rouge et pire défense du tournoi, pourrait bouleverser l’équilibre du classement.

Les Portugais ont montré du caractère lors de leur entrée en lice, en revenant de 0-2 à 2-2 contre Boca après un match électrique, émaillé de fautes et d’exclusions. Ce sursaut d’orgueil a été confirmé lors de la deuxième journée avec une large victoire (6-0) contre Auckland City, qui leur a offert un précieux matelas au classement. Mais face au Bayern, la marge d’erreur sera infime pour les partenaires d’Angel Di Maria.

Horaire et lieu du match Benfica - Bayern Munich

Coupe du Monde des Clubs FIFA - FIFA Club World Cup Grp. C Bank of America Stadium

Le match se jouera au Bank of America Stadium mardi, a 21h heure française, ce mardi.

Informations des équipes et équipes

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe du Benfica

Benfica aborde ce match avec un effectif en grande partie en forme mais sera sans l'arrière gauche Álvaro Carreras, qui est suspendu après avoir reçu son deuxième carton jaune du tournoi lors de leur match précédent.

L'effectif reste par ailleurs solide, avec des noms expérimentés comme Ángel Di María—qui a déjà marqué trois buts dans le tournoi—et de jeunes talents tels que António Silva. Aucune préoccupation majeure concernant les blessures n'a été signalée pour Benfica avant ce match.

Infos de l'équipe du Bayern Munich

Le Bayern Munich a connu un bon début de campagne en Coupe du Monde des Clubs, mais l'entraîneur Vincent Kompany sera attentif à la forme physique des joueurs alors que son équipe a déjà assuré sa place au tour suivant.

Jamal Musiala, qui était un doute mineur après être sorti avec une préoccupation au mollet contre Boca Juniors, est retourné à l'entraînement et devrait être disponible, bien que Kompany puisse faire preuve de prudence étant donné la récente récupération de Musiala d'une blessure aux ischio-jambiers.

L'effectif du Bayern est renforcé par les nouvelles recrues Jonathan Tah et Tom Bischof, et il n'y a pas de nouvelles suspensions ou de blessures significatives signalées, offrant à Kompany une gamme complète d'options pour ce match décisif de groupe.

