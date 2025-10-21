FC Barcelone - Olympiakos : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L'entraîneur allemand, froid et méthodique, a laissé place à un homme passionné et à fleur de peau. Après son expulsion et son "craquage" spectaculaire du week-end dernier, Hansi Flick a livré une confession aussi rare qu'émouvante sur sa transformation à Barcelone. C'est donc un coach changé qui aborde la réception de l'Olympiakos ce mardi soir, pour un match crucial en Ligue des Champions.

La confession touchante d'un coach à vif

Connu pour sa rigueur germanique, Hansi Flick a surpris tout le monde. Après son coup de sang contre Girona, il a admis publiquement que le Barça l'avait "changé complètement", avouant même son regret : "Je n'aime pas que mes petits-enfants voient leur grand-père comme ça". Cette humanisation d'un entraîneur de haut niveau a marqué les esprits et illustre l'intensité qui règne actuellement au sein du club catalan.

Getty Images

Un Barça diminué, mais avec le retour de son prodige

Sur le terrain, la situation reste complexe pour les Blaugrana. L'infirmerie est pleine à craquer, avec pas moins de sept absents majeurs, dont Robert Lewandowski, Raphinha et Gavi. Mais au milieu de cette hécatombe, une lumière : le retour en pleine forme de Lamine Yamal. Le jeune prodige, qui a joué une heure contre Girona, devrait être titulaire et portera les espoirs offensifs d'une équipe lourdement amoindrie.

L'Olympiakos, un test idéal avant le Clasico

Face à ce Barça en proie aux doutes et aux blessures, l'Olympiakos et son buteur en forme, Ayoub El Kaabi, rêvent d'un exploit. Mais l'histoire ne plaide pas en leur faveur. Pour Barcelone, à quelques jours du Clasico face au Real Madrid, ce match est une répétition générale. Il s'agit de gagner, de se rassurer, et de prouver que la nouvelle passion de Hansi Flick peut se transformer en énergie positive sur la scène européenne.

Sur quelle chaine suivre le match Barcelone - Olympiacos ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇫🇷 France Canal+ Foot, MyCanal 🇪🇸 Espagne M+ Liga de Campeones 🌍 MENA BeIN Sports MENA 1, BeIN Connect, TOD 🇵🇹🇩🇪 Portugal, Allemagne DAZN (streaming) 🇮🇹 Italie Sky Sport Uno Italia 🇬🇧 Royaume-Uni TNT Sports 1 🇧🇦 Balkans Arena Premium 1 🇳🇱 Pays-Bas Ziggo Sport

🌍 Vous êtes à l'étranger ou dans une zone non couverte ? Utilisez un VPN pour accéder à votre plateforme habituelle comme si vous étiez en France, en Espagne ou dans un autre pays concerné.

Comment regarder de n'importe où avec VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) afin de regarder les matchs avec votre service de streaming habituel.

Horaire et lieu du match Barcelone vs Olympiakos

Ligue des Champions - Ligue des Champions Estadio Olimpico Lluis Companys

Le match se jouera au Camp Nou mardi, avec un coup d'envoi à 12h45 ET pour les fans aux États-Unis.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Barcelone

Le FC Barcelone aborde sa semaine européenne avec un effectif encore décimé par les blessures. Joan Garcia, Marc-André ter Stegen, Gavi et Dani Olmo restent à l’infirmerie, tandis que Robert Lewandowski, touché aux ischios lors de la trêve internationale, sera absent environ un mois. Raphinha, pour sa part, demeure incertain après avoir manqué les quatre derniers matchs.

Le staff catalan espère également récupérer Ferran Torres, victime d’une gêne musculaire, mais aucun risque ne sera pris à l’approche du Clasico face au Real Madrid. Fermin Lopez, intéressant en sortie de banc le week-end dernier, postule pour une place de titulaire.

En défense, Ronald Araujo et Gerard Martin pourraient être intégrés d’entrée si Hansi Flick décide de faire tourner, notamment en reposant des cadres comme Alejandro Balde et Pedri avant le choc de samedi.

Infos de l'équipe d'Olympiacos

L’Olympiacos se déplace en Espagne amoindri, avec plusieurs absences notables dans ses rangs. Le latéral Rodinei et l’ailier Gabriel Strefezza sont forfaits sur blessure, tandis que Nikos Botis, Rémy Cabella, Rúben Vezo, Yusuf Yazici, Gustavo Mancha et Konstantinos Angelakis n’ont pas été inscrits sur la liste pour la phase de groupes.

En défense, Lorenzo Pirola devrait faire son retour pour épauler Panagiotis Retsos dans l’axe central, alors que Dani Garcia et Gelson Martins pourraient retrouver une place de titulaire.

Devant, Ayoub El Kaabi reste l’atout majeur de l’équipe grecque. L’attaquant marocain, auteur de cinq buts en dix matchs officiels cette saison, portera encore les espoirs offensifs d’un Olympiacos qui tentera de créer la surprise à l’extérieur.

BAR Derniers matches OLY 1 1 Nul 0 Olympiacos 0 - 0 FC Barcelone

FC Barcelone 3 - 1 Olympiacos 3 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 1/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

