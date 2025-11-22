FC Barcelone - Athletic Bilbao : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L'attente a duré une éternité. 909 jours, plus de deux ans et demi d'exil à Montjuïc, pour enfin retrouver la maison. Ce samedi, le FC Barcelone refoule la pelouse de son mythique Camp Nou pour la réception de l'Athletic Bilbao. Même si le stade est encore en chantier et limité à 45 000 places, l'émotion promet d'être immense pour ce qui marque le début d'une nouvelle ère.

Une fête gâchée par la polémique des billets ?

Ce retour historique a pourtant un goût amer pour une partie des supporters. La grille tarifaire dévoilée par le club, avec des places allant de 199 à 1 500 euros, a provoqué un véritable tollé en Catalogne, obligeant le président Joan Laporta à se justifier. Dans ce contexte tendu, l'équipe d'Hansi Flick devra impérativement offrir un spectacle à la hauteur du prix payé par les fans pour apaiser la grogne.

Nico Williams, l'invité qui a dit non

Sur le terrain, un autre récit captivera l'attention : celui de Nico Williams. L'ailier de Bilbao, priorité absolue du Barça cet été, a finalement snobé le club catalan pour prolonger en terres basques jusqu'en 2035. Son retour en "ennemi public numéro un" ajoute du piment à cette affiche, d'autant que le joueur traverse une période difficile depuis son refus.

Une forteresse imprenable pour les Basques

L'histoire plaide largement en faveur d'une fête réussie. L'Athletic Bilbao ne s'est plus imposé au Camp Nou en championnat depuis... 24 ans ! Une éternité que les hommes d'Ernesto Valverde, ancien coach de la maison, tenteront de briser. Mais face à un Barça porté par l'euphorie du retour et un Robert Lewandowski en feu après son triplé, la mission s'annonce périlleuse.

Horaire et lieu du match Barcelone - Athletic Bilbao

LaLiga - LaLiga Spotify Camp Nou

Le match se jouera samedi au Spotify Camp Nou, avec un coup d'envoi à 10h15 ET pour les fans aux États-Unis.

Infos des équipes et compositions

Infos sur l'équipe de Barcelone

Le FC Barcelone aborde ce week-end avec une infirmerie toujours bien remplie. Marc-André ter Stegen reste indisponible en raison d’un problème au dos, tandis que Pedri poursuit sa récupération après une blessure aux ischio-jambiers. Si ces deux cadres manqueront encore à l’appel, Xavi peut néanmoins compter sur le retour de Raphinha, de nouveau opérationnel après son souci musculaire.

Dans les cages, Joan García devrait retrouver sa place de titulaire après avoir récupéré d’une blessure au genou. Le milieu de terrain sera privé de Frenkie de Jong, suspendu, ce qui oblige le staff à réajuster son équilibre axial. Malgré ces absences, Barcelone conserve une base compétitive, mais l’effectif arrive diminué à l’approche d’un rendez-vous important.

Infos sur l'équipe de l'Athletic Bilbao

L’Athletic Bilbao se présentera amoindri pour le rendez-vous en Catalogne, avec plusieurs absences importantes à gérer. Iñaki Williams, toujours touché, n’est pas encore en mesure de reprendre et manquera une nouvelle fois à l’appel. Le défenseur Unai Egiluz reste lui aussi indisponible, tandis que Maroan Sannadi poursuit sa convalescence et ne devrait pas réintégrer le groupe dans l’immédiat.

Le coup dur du moment concerne Beñat Prados : victime d’une rupture du ligament croisé, le milieu basque est forfait pour le reste de la saison, une perte majeure pour l’équilibre de l’entrejeu. Dans ce contexte, Ernesto Valverde devra recomposer ses lignes et s’appuyer davantage sur les jeunes du club pour maintenir la compétitivité habituelle des Leones.

