Wagner Ribeiro : « Neymar est heureux et va rester au moins deux ans au PSG »

Dans une interview accordée à Placar, l’agent historique de la star du PSG a assuré que son protégé restera au club et imagine même Messi en France.

En l’espace d’un an, il peut se passer beaucoup de choses. L’été dernier, Neymar était plongé dans un feuilleton sans fin, le ramenant du côté du . On le disait triste à Paris et soucieux de retrouver ses anciens coéquipiers que sont Lionel Messi et Luis Suarez. Le silence du Brésilien durant cette période n’a fait qu’empirer les choses. Mais c’est désormais de l’histoire ancienne. Dans un entretien accordé à Revista Placar, Wagner Ribeiro, son agent historique dont il est resté proche, est revenu sur cette période.

"Il y a eu un moment où il était triste de ses blessures. A l’époque, il était enclin à partir, à retourner à Barcelone ou à aller au . Pas aujourd’hui, vous pouvez voir sa joie. (…) Pourquoi quitterait-il le PSG ? Neymar est heureux et je pense qu’il va rester au moins deux ans de plus à Paris."

L'article continue ci-dessous

« Plus facile pour Messi d’aller au PSG que Neymar au Barça »

Une déclaration choc qui ne manquera pas de ravir Nasser Al-Khelaïfi qui avait affirmé après la qualification contre l’ Bergame que le Brésilien et Mbappé "vont rester à vie au PSG". Mais ce n’est pas tout, Ribeiro n’a pas hésité à profiter du climat pesant actuellement à Barcelone et des relations loin d'être fraîches entre les deux clans pour mettre un peu de l’huile sur le feu.

Plus d'équipes

"Aujourd’hui, sans aucun doute, il est plus facile pour Messi d’aller au PSG, que pour Neymar de retourner à Barcelone. Neymar, Messi et Cristiano Ronaldo. Je suis sérieux, je ne peux pas douter de la puissance économique du …"

Entre les rêves et la réalité, il y a un fossé et même s’il fait rêver, ce trio semble impossible à imaginer à Paris et dans n’importe quelle équipe…