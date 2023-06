Voici le prix que le PSG devra payer pour Nagelsmann

Toujours à la recherche de son futur coach, le PSG aimerait attirer Julian Nagelsmann. Voici le prix que le club parisien devra débourser.

Officiellement, Christophe Galtier est toujours l'entraîneur du PSG. Mais en réalité, il ne fait plus aucun doute que le technicien français sera libéré de son contrat sous peu. Le club attendrait en fait l'assurance de tenir son remplaçant pour rompre son contrat courant jusqu'en 2024. Et parmi les concurrents, c'est désormais Julian Nageslmann qui tient la corde haute dans la course au banc parisien. Le coach allemand est devenu le favori du président Nasser Al Khelaïfi, qui sera logiquement celui qui prendra la décision finale. Mais il faudra payer le Bayern pour s'offrir Nagelsmann, et le prix est désormais connu.

Nagelsmann en route vers le PSG

Selon Sky Sports DE, les échanges sont de plus en plus positifs entre la direction du PSG et Julian Nageslmann, qui souhaite rejoindre le club parisien mais pas à n'importe quel prix ni sous n'importes quelles conditions. Aucun accord n'a encore été trouvé entre les deux parties mais RMC Sport abonde dans le même sens que son homologue allemand : Nagelsmann devrait bel et bien rejoindre Paris, mais il faut réussir à convaincre tout le board du club.

Si Luis Campos essaie de garder la main quant à la nomination du prochain entraîneur, dans sa volonté de conforter sa place et trouver une nouvelle soupape de sécurité en cas de nouvel échec, c'est bien Nasser Al Khelaïfi qui devrait avoir le dernier mot, lui qui apprécie tout particulièrement Julian Nagelsmann. Si c'est bien l'Allemand qui est finalement choisi, le PSG devra débourser une indemnité de transfert au Bayern.

Le prix de Nagelsmann est connu

Si cette information peut étonner puisque le club bavarois s'est séparé de son entraîneur il y a quelques mois, ce n'est en réalité pas une anomalie. De nombreux clubs allemands ont pris cette habitude qui commence tout doucement à gagner le reste de l'Europe, et c'était d'ailleurs la raison de la longue attente avant l'inauguration de Domenico Tedesco à la tête de la Belgique.

Pour éviter de payer une indemnité de départ pouvant plomber les comptes financiers, les clubs se mettent d'accord pour écarter l'entraîneur tout en continuant à payer son salaire pour le reste du contrat prévu. C'est le cas du Bayern qui continue de payer mensuellement Nageslmann pour ne pas avoir à lui payer l'entièreté de son salaire en une fois. À ce titre, le PSG devra débourser entre 10 et 15M au club bavarois pour en libérer leur futur entraîneur.