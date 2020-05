Vinicius Jr : "Le retour à l’entrainement n’est pas facile"

Vinicius Junior, la star brésilienne du Real, a indiqué qu’il peine à retrouver toutes ses sensations physiques à l’entrainement.

Après presque deux mois de confinement, les joueurs des équipes professionnelles sont autorisés, un peu partout en Europe, à retrouver le centre d’entrainement et effectuer des séances collectives. C’est le cas entre autres du . Les Merengue se félicitent de ce come-back, mais ils ont quelque peu du mal actuellement à retrouver le rythme.

Sur la chaine TV du club madrilène, Vinicius Junior a évoqué les difficultés que lui et ses coéquipiers rencontraient sur le plan athlétique à la suite d’une longue coupure. " La chose la plus importante est de prendre du plaisir, même si c'est un peu bizarre en ce moment. C'est difficile de s'entraîner comme ça, c'est un peu comme quand on revient d'une blessure" , a-t-il admis.

L’ailier brésilien est dans le dur, mais il reconnait qu’il y a une grande satisfaction dans le fait de retrouver ses coéquipiers, le gazon et pouvoir aussi retaper du ballon. « Nous faisons un peu de tout: le travail au gymnase, avec le ballon, le mouvement ... C'est un grand pas en avant pour nous (…) Nous devons sentir le ballon, nous n'avons pas joué tous ensemble depuis longtemps. »

Pour la reprise de la , le mystère reste encore total. La plupart des acteurs plaident en faveur d’un retour de la compétition, mais aucune décision définitive n’a encore été prise de l'autre côté des Pyrénées.