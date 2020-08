Vincent Kompany arrête sa carrière et devient entraîneur d'Anderlecht

C'est officiel : Vincent Kompany met un terme à sa carrière pour devenir entraîneur.

C'est un monument du football belge qui se retire des terrains : à 34 ans et après 17 saisons au plus haut niveau, Vincent Kompany vient d'annoncer l'arrêt de sa carrière.

Mais l'ancien Diable Rouge (86 sélections et 4 buts) ne va pas se la couler douce puisqu'il a été nommé entraîneur d' pour les quatre prochaines saisons : « Nouvelle étape, nouveau chapitre, c'était le moment pour moi. Le projet Anderlecht a plus d'importance que l'individu Kompany. J'ai faim, je suis prêt. Je suis à fond la caisse pour les amener le plus haut possible », a-t-il déclaré.

Formé à Anderlecht (2003-2006), Kompany avait ensuite rejoint Hambourg (2006-2008) avant de faire les beaux jours de (2008-2019). En 2019, il était revenu Anderlecht en tant qu'entraîneur-joueur mais l'expérience s'était arrêtée au bout de quatre petits matches ! Kompany s'était alors reconcentré sur son rôle de joueur.

Mais il était écrit que Vincent Kompany deviendrait entraîneur des Mauves et l'ancien défenseur succède à Franky Vercauteren à qui il a rendu un vibrant hommage : « Je pense que Frankie m'a soutenu de toutes les manières possibles. C'est quelqu'un sur qui j'ai pu compter énormément, il m'a guidé en tant que jeune joueur, maintenant en tant que jeune coach. J'en arrive à un point où je ne peux que lui être reconnaissant. »

Kompany fera ses débuts sur le banc d'Anderlecht le 23 août à l'occasion de la troisième journée du championnat belge. Les Mauves recevront le Royal Excel Mouscron.