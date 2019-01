Villarreal-Real Madrid 2-2 - Malgré Benzema et Varane, Villarreal accroche le Real

Le Real Madrid de Santiago Solari a calé pour sa première sortie en 2019, sur le terrain de Villarreal (2-2). Benzema et Varane ont pourtant marqué.

Après avoir terminé l'année 2018 en Liga dans la douleur, le Real a commencé 2019 par un accroc, encore. Car Villarreal a beau être un nom de l'autre côté des Pyrénées, le sous-marin jaune ne pointait qu'à la 18ème place du classement en accueillant les champions d'Europe en titre.

Les locaux ont notamment pu compter sur la précision de leur vétéran Santiago Cazorla, éternelle coqueluche de ce club après avoir fait les beaux jours d'Arsenal. C'est l'ancien international espagnol qui a débloqué la situation très rapidement d'une frappe enroulée parfaite en tout début de match (1-0, 4e). Et c'est encore lui, en fin de rencontre, qui a permis à Villarreal d'arracher un précieux point d'une tête piquée dans les dix dernières minutes (2-2, 82e).

Entre ces deux moments forts, le Real n'avait pas tout bien fait, mais les Merengue avaient eu le mérite d'assumer leur supériorité technique pendant une bonne partie de la rencontre. Surtout, l'équipe de Solari a pu compter sur le réalisme de ses Français pour matérialiser ses temps forts.

Peu de temps après l'ouverture du score, Karim Benzema a rapidement égalisé en reprenant de la tête un centre de Lucas Vazquez (1-1, 7e). Le Real n'a donc pas eu le temps de douter, d'autant que Raphaël Varane a lui aussi trouvé le chemin des filets d'une tête parfaite, cette fois-ci sur une offrande de Toni Kroos (1-2, 20e).

La suite a été plus décousue, avec notamment un but refusé de Modric pour une position de hors-jeu (33e) ou un contre mal fini par le très remuant Vazquez en seconde période (66e). Mais Villarreal, qui avait aussi sonné la révolte en se procurant une énorme opportunité par Moreno juste avant (65e), n'a pas non plus volé son égalisation. Quatrième à sept points du Barça, le Real perd deux précieuses unités dans la course au titre. Villarreal, de son côté, sort de la zone rouge.