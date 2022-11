VIDEO : les retrouvailles glaciales entre Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes avec le Portugal

Cristiano Ronaldo a reçu un accueil glacial de son coéquipier de Manchester United lorsqu'il a rejoint le Portugal pour la Coupe du monde.

L'interview de Cristiano Ronaldo a fait des dégâts. D'abord le concernant personnellement puisqu'avec ces déclarations, il risque d'écoper une amende de la part de Manchester United et ne va très certainement plus jamais rejouer pour le club dans lequel il a explosé il a quasiment vingt ans aux yeux de l'Europe tout entière, mais aussi concernant ses relations avec ses coéquipiers.

Un accueil courtois, mais froid

Le quintuple Ballon d'Or est peut-être un collègue du meneur de jeu de classe en club et en sélection, mais il a brûlé les ponts après avoir réalisé une interview explosive avec Piers Morgan dans laquelle il a critiqué de nombreuses personnes à Old Trafford. Fernandes s'est montré assez courtois lorsqu'il a croisé un visage familier au camp d'entraînement portugais, mais il n'a offert qu'une poignée de main rapide et un sourire forcé à une légende du football qui ne mâche pas ses mots.

Au Portugal, le timing de cette interview a interpellé les observateurs. En effet, si certains considèrent que Cristiano Ronaldo avait besoin de vider son sac et que cela peut être libérateur pour lui sur le plan personnel, d'autant plus qu'il va devoir assurer et être performant après avoir prononcé de telles allégations, d'autres ont peur que ça ait un effet néfaste sur le groupe portugais.

Une ambiance pesante autour du Portugal ?

Déjà parce que parmi l'équipe du Portugal, plusieurs joueurs évoluent à Manchester United en compagnie de Cristiano Ronaldo, comme Diogo Dalot et Bruno Fernandes, mais aussi car cette interview explosive va être un sujet auquel seront confrontés les joueurs de Fernando Santos pendant un certain temps et cela peut créer une atmosphère pesante autour de la sélection nationale.

Cristiano Ronaldo est retourné à Manchester pour un second mandat avec Manchester United en 2021, mais on lui a régulièrement suggéré que les Red Devils sont une équipe plus efficace lorsqu'il est sur le banc et que Bruno Fernandes est chargé de mener le jeu sur le terrain. Le Portugal entamera sa campagne pour la Coupe du monde 2022 contre le Ghana le 24 novembre, avant d'affronter l'Uruguay et la Corée du Sud dans les autres matches du groupe H.