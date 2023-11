VIDEO : Le magnifique exploit de Doku lors de Man City – Bournemouth

Manchester City affronte Bournemouth ce samedi pour le compte de la 11e journée de Premier League. Jérémy Doku a réalisé un exploit.

Manchester City mène à la pause face à Bournemouth (3-0). Un joueur s’est notamment démarqué dans ce premier acte. Il s’agit de Jérémy Doku. Le Belge s’est rendu auteur d’un but et deux passes décisives, en l’espace de 7 minutes. Doku a d’abord ouvert le score pour City (30e), avant de servir coup sur coup, Bernardo Silva (33e) et Manuel Akanji (37e) pour les deux autres buts. Le deuxième but des Citizens est d’ailleurs survenu après un beau numéro de Jérémy Doku dans la surface adverse, qui offrait une offrande à Silva.

Le deuxième but de Manchester City