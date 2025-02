Vidéo : Le but de Mbappé contre Osasuna, symbole de sa grande forme

Osasuna vs Real Madrid

Kylian Mbappé brille encore ! Découvrez en vidéo son but face à Osasuna, confirmant sa forme étincelante avec le Real Madrid.

Kylian Mbappé continue d’impressionner. Opposé à Osasuna ce samedi soir en Liga, l’attaquant du Real Madrid a encore trouvé le chemin des filets, lançant idéalement son équipe dans un match crucial.

Un but instinctif et décisif

Dès la 15e minute, Mbappé s’est illustré en surgissant à deux mètres des buts pour reprendre, en déséquilibre et du pied droit, un centre tendu à ras de terre de Federico Valverde. Un geste instinctif qui a permis au Real d’ouvrir le score et de prendre l’avantage dans une rencontre où la victoire est essentielle après deux matchs sans succès en championnat.

AFP

Mbappé, en pleine ascension vers le Pichichi

Avec cette réalisation, Kylian Mbappé porte son total à 17 buts en Liga, revenant ainsi à deux longueurs de Robert Lewandowski, leader du classement des buteurs. La lutte pour le titre de Pichichi s’annonce palpitante entre les deux stars du championnat espagnol. Toutes compétitions confondues, Mbappé affiche désormais 25 buts en 37 matchs cette saison, confirmant son statut de fer de lance de l’attaque madrilène.

Une dynamique impressionnante en 2025

Le but inscrit contre Osasuna est le troisième consécutif de Mbappé, après ses réalisations face à Manchester City en Ligue des Champions et contre l’Atlético Madrid en championnat. Depuis le début de l’année 2025, il a déjà marqué 11 buts, prouvant qu’il est dans une forme étincelante et parfaitement intégré au système de jeu du Real Madrid.

Mbappé pourrait bien battre des records pour sa première saison à Madrid. Regardez son but en vidéo et admirez la régularité impressionnante du prodige français.