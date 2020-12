VIDEO - LDC : Le plus beau but des poules pour Neymar (PSG) contre Basaksehir

Auteur d’un superbe but en solitaire lors du retour face à Istanbul (5-1) en Ligue des Champions, le Parisien Neymar a été récompensé par l’UEFA.

Pouvait-il en être autrement ? Ce vendredi, l’UEFA a établi le classement des plus beaux buts de la phase de poules de la Ligue des Champions, et Neymar a (logiquement ?) été récompensé par l’instance européenne.

6 buts et une passe décisive en 5 matchs

Auteur de 6 buts et une passe décisive en 5 matchs de poules, le Brésilien du PSG nous a surtout offert un chef-d’oeuvre lors du match retour face à Basaksehir (5-1). Ce jour-là, il a inscrit un triplé, en commençant par cette merveille…

Trouvé par Marco Verratti aux 20 mètres, l’ancien Barcelonais s’est retourné instantanément avant d’effacer son adversaire d’un superbe petit pont. La suite, tout aussi parfaite, a également régalé l’assistance avec une frappe enroulée millimétrée pour faire trembler les filets.

Griezmann sur le podium

Comme lors de chaque élection, il y aura des déçus. Et on pense notamment à Antoine Griezmann, auteur d’une sublime madjer sur la pelouse de Ferencvaros (3-0), ou encore Luka Modric, Bruno Fernandes et Joshua Kimmich.

Le classement des plus beaux buts de la phase de poules :

1. Neymar - PSG-Basaksehir.

2. Luka Modric - Shakhtar-Real.

3. Antoine Griezmann - Ferencvaros-Barça.

4. Bruno Fernandes - Manchester-Basaksehir.

5. Joshua Kimmich - Lokomotiv-Bayern.