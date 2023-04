VIDEO : la colère noire de Cristiano Ronaldo après le match nul d'Al-Nassr

Cristiano Ronaldo s'est disputé avec ses adversaires avant de sortir du tunnel après le match nul 0-0 entre Al-Nassr et Al-Feiha.

La vie de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite n'est pas toujours simple. Le Portugais a vécu une soirée difficile ce dimanche. En déplacement à Al Feiha pour la 23e journée du championnat saoudien, l'ancien attaquant du Real Madrid n'a pas pu aider Al-Nassr à remporter une troisième victoire consécutive en championnat, puisque les joueurs de Rudi Garcia n'ont pu faire mieux qu'un match nul et vierge (0-0).

Un nul qui ne passe pas

Un match nul qui pourrait coûter cher à Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers dans la course au titre. Et forcément, le Portugais n'était pas du tout content du résultat de son équipe. Pire même, il est apparu très frustré au coup de sifflet final et cela n'a pas échappé aux caméras présentes autour du terrain.

Au moment du coup de sifflet final, le Portugais est sorti directement du tunnel, tandis que ses coéquipiers sont restés sur le terrain pour se serrer la main. L'entraîneur d'Al-Nassr, Rudi Garcia, est entré sur le terrain pour parler à l'arbitre après le dernier faux pas de son équipe.

Pendant la rencontre, Cristiano Ronaldo est également apparu très agacé, reprochant à ces adversaires du soir de vouloir gagner du temps et ne pas vouloir jouer. Le buteur de 38 ans s'est adressé à Ali Al-Zaqaan avec beaucoup de colère. "Tu ne veux pas jouer", a-t-il dit, avant de filer aux vestiaires, dépité. Ce n'est pas la première fois que le Portugais montre des signes de frustration depuis son arrivée en Arabie Saoudite.

Sale soirée pour CR7

La soirée a été frustrante pour Ronaldo et son équipe. Les visiteurs ont tenté 18 fois leur chance au cours de la soirée, mais n'ont pas réussi à s'imposer face à Al-Feiha. L'attaquant de 38 ans a connu une période difficile, peinant à se mettre en relation avec ses coéquipiers et envoyant le ballon au-dessus de la barre transversale sur une frappe de l'extérieur de la surface en fin de match.

Ce résultat est un coup dur pour les espoirs de titre d'Al-Nassr. Il compte désormais trois points de retard sur le leader de la Saudi Pro League, Al-Ittihad, après 23 journées. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers tenteront de maintenir leurs espoirs de titre en vie lorsqu'ils affronteront Al-Hilal, pour un choc très attendu entre deux rivaux pour le titre, le 18 avril.