VIDÉO - Neymar quitte la conférence de presse en larmes

La superstar brésilienne, émue par les propos de son sélectionneur Tite, a quitté la salle de presse en larmes après sa mise au point, ce vendredi.

Après la victoire du Brésil contre le Japon en match amical (3-1), ce vendredi, Neymar s'est présenté devant la presse pour faire une petite mise au point sur sa situation dans la capitale. Le Brésilien, visiblement touché par les débats dont il fait l'objet, a fait passer un message clair.

PSG, Neymar : "Je ne suis pas venu pour faire des problèmes"

"Je suis très heureux à Paris. Je suis heureux et motivé pour tout donner sur le terrain", a-t-il insisté. "Ce qui se dit sur moi me tracasse beaucoup, je n'ai aucun problème avec Cavani et l'entraîneur. Je ne suis pas venu pour faire des problèmes. Je suis venu pour aider, contribuer au projet, aider mon entraîneur. Ça me tracasse, oui. J'en ai parlé avec Tite, c'est embêtant, alors je vous demande d'arrêter, d'être réglo, il n'y a rien de mal à ça (...) Je n'aime pas les rumeurs, je n'aime pas les histoires".

Neymar a ensuite laissé son sélectionneur prendre la parole. Et d'un ton posé, Tite a expliqué que le numéro 10 était "un homme au grand coeur" en commentant les événements récents. Ému par ces propos, Neymar a fait une accolade au technicien avant de quitter la salle au bord des larmes, en se tenant les yeux.