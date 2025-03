VIDÉO - Le bijou de Lavezzi

Ezequiel Lavezzi s'est offert un but exceptionnel à l'occasion de sa dernière sortie avec l'équipe de Hebei en CSL.

Contrairement à son compatriote Carlos Tevez, Ezequiel Lavezzi enchaine les prestations de grande classe dans le championnat chinois. Cela a encore été le cas ce dimanche lors de la rencontre opposant son équipe de Hebei à Guangzhou Evergrande.

Lavezzi s'offre un magnifique doublé

"El Pocho" a marqué deux des trois buts de sa formation. Et quel but ! À la 77e minute, et après s'être infiltré dans la surface, il a fait la différence d'un tir surpuissant du gauche. Un vrai missile que le dernier rempart adverse ne pouvait stopper. Il s'agissait de son 17e but en 26 rencontres de championnat.

L'article continue ci-dessous

Lors de cette rencontre, l'ex-Parisien n'a pas fait que marquer. Il a aussi délivré une passe décisive. Sur le troisième but, il sert en effet son coéquipier Aloisio pour que ce dernier réalise un doublé. Lavezzi compte 15 offrandes en 2017. De quoi regagner la confiance du sélectionneur national, Jorge Sampaoli ?