Victor Osimhen aurait pu perdre la vue lors de sa terrible blessure

Le chirurgien qui a opéré Victor Osimhen après son horrible blessure à la tête en novembre 2021 admet que l'attaquant "aurait pu perdre la vue".

L'attaquant international nigérian a été victime d'un choc violent avec le défenseur de l'Inter Milan Skriniar lors d'une sortie à San Siro en novembre 2021, et il a rapidement été décidé qu'il devait passer sous le bistouri. Osimhen a dû se faire insérer six plaques et 18 vis dans le visage, après avoir souffert de multiples fractures. Il est heureux d'avoir évité des dommages durables qui auraient pu mettre un terme à sa carrière de joueur la plus prometteuse.

Le Dr Gianpaolo Tartaro a déclaré à Radio CRC : "L'os orbital s'est arrêté juste à temps car Osimhen aurait même pu perdre la vue. Cet os aurait en effet pu causer d'autres problèmes, mais heureusement, certains facteurs nous ont aidés et l'œil a pu retourner dans son orbite.

"Les plaques ne doivent pas être retirées, sauf en cas d'urgence, par exemple si elles développent une infection. Le titane pourrait altérer une radiographie, mais je ne pense pas qu'Osimhen veuille les enlever. Lorsque nous avons pratiqué l'opération, nous avons utilisé des plaques de la meilleure qualité au monde et nous avons dû étudier très attentivement l'endroit où les placer, afin qu'il y ait une protection au cas où le joueur devrait diriger le ballon de la tête."

Osimhen a fait un retour sensationnel à Naples, avec un total de 21 buts lors de la campagne 2022-23, ce qui a attiré l'attention des grandes équipes européennes. Il joue désormais avec un masque de protection. Le Dr Tartaro a ajouté : "Il semble jouer encore mieux qu'avant, cela lui donne de la sécurité. Il est devenu de classe mondiale".

Les exploits d'Osimhen cette saison lui ont valu des liens avec des clubs comme Manchester United et Chelsea, alors que Naples est en quête d'un premier titre de champion de Serie A depuis l'époque de Diego Maradona.