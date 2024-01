Vers un retour à l’OM d’un ancien taulier de Tudor

Un ex cadre de l’équipe olympienne pourrait effectuer son retour à Marseille d’ici la fin du mercato hivernal.

Le recrutement d’un latéral gauche est la priorité de la direction de l’OM en ce mois de janvier. Le départ en Arabie Saoudite de Renan Lodi fait qu'il y a un manque dans ce secteur. De nombreuses pistes ont été explorées, mais aucune n’a porté ses fruits. Du coup, les responsables phocéens se sont rabattus vers des anciennes solutions.

L’OM cherche à récupérer son ancien latéral

D’après une information divulguée ce jeudi par Sport Italia, Marseille cherche à récupérer le Portugais Nuno Tavares. Ce dernier a évolué sous ses couleurs la saison dernière, et il l’a fait de manière plutôt convaincre.

Sur son flanc, il a joué 39 matches, dont 30 comme titulaire, et il s’est offert 6 passes décisives. Même si la fin a été moins séduisante que ses débuts, il faisait partie des hommes forts de l’ancien entraineur Igor Tudor.

Le plan C de Longoria

A l’issue de la saison, Nuno Tavares a dû retourner à Arsenal, vu qu’il est toujours sous contrat avec la formation londonienne. Néanmoins, les Gunners l’ont encore envoyé en prêt. Cette fois à Nottingham Forest. Une expérience compliquée pour l’intéressé, vu qu’il n’a en tout et pour tout joué que 5 matches.

Pablo Longoria verrait donc d’un bon œil le retour du latéral lusitanien. N’ayant pu mener à bien les dossiers David Jurasik (Benfica) et Adrien Truffert (Rennes), le président marseillais espère avoir plus de chance sur le côté opposé. Et l'option incarnée par Nuno Tavares n’est pas forcément la plus mauvaise. Affaire à suivre...