Verratti positif au Covid-19 et forfait contre le Bayern

Marco Verratti, le milieu de terrain du PSG, vient d’être testé positif au Covid-19. Placé à l’isolement, il ratera le choc contre le Bayern.

Le PSG a publié un communiqué ce vendredi soir, en indiquant qu’un de ses joueurs a été testé positif au Covid-19. Et il s’agit d’un élément clé de l’équipe de Mauricio Pochettino, en l’occurrence Marco Verratti.

L’international italien, qui était revenu prématurément de son regroupement avec la sélection italienne pour cause de blessure, va devoir « observer une période d’isolement et sera soumis au protocole sanitaire approprié ». Cela signifie qu’il ne participera pas au grand choc contre le Bayern, prévu mercredi prochain en quarts de finale aller de la Ligue des Champions.

Un gros coup dur pour le PSG

« Le Petit Hibou » va certainement beaucoup manquer aux siens lors de ce rendez-vous continental. Et ce n’est pas la seule absence dont les champions de France pourraient pâtir à l’Allianz Arena. Leandro Paredes est suspendu, et il y a toujours des incertitudes concernant les présences de Danilo Pereira et Layvin Kurzawa. En outre, Neymar n’est pas encore au top de sa forme, puisqu’il n’a participé qu’à 20 minutes de jeu en un mois et demi.

C’est la troisième fois que Verratti contracte ce virus. Il avait déjà été contaminé l’été dernier à l’issue du Final 8 en Ligue des Champions et a dû rater les premiers matches de la saison en Ligue 1. Et en janvier, il a été stoppé une semaine pour la même raison.

En 2020, il avait été montré du doigt avec plusieurs de ses coéquipiers pour s’être offert des vacances à Ibiza sans prendre les précautions nécessaires. Cette fois, il sera difficile de le blâmer, car il semble avoir été la victime du « cluster » qui est apparu au sein de la Squadra Azzurra ces derniers jours. Tout le staff de Roberto Mancini serait contaminé et Leonardo Bonucci, l’arrière de la Juventus, a aussi été testé positif il y a quelques heures.

Pour rappel, c’est en raison d’une contusion à la cuisse gauche que Verratti a manqué le dernier match de La Nazionale. Il avait été annoncé forfait pour le duel contre le LOSC ce samedi, mais il y avait un sentiment d’optimisme concernant son rétablissement avant le déplacement au Bayern. Au final, les soins apportés en accéléré n’auront malheureusement servi à rien.