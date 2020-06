Vardy n'écarte pas un retour en sélection anglaise

L'attaquant de Leicester City n'a plus joué en sélection depuis 2018, mais il n'exclut pas un come-back chez les Three Lions dans un futur proche.

Jamie Vardy a affirmé qu'il n'excluait pas complètement un retour sur la scène internationale, mais souhaite que les jeunes attaquants aient une chance avec l' avant lui.

L'attaquant de , Vardy, a honoré 26 capes pour son pays, mais la dernière d'entre elles remonte à la demi-finale de Coupe du Monde contre la . A la suite de ce tournoi, il avait informé le sélectionneur anglais Gareth Southgate qu'il souhaitait se concentrer sur sa carrière en club.

Le joueur de 33 ans est resté l'un des attaquants les plus redoutés de la . En 2019/2020, il a même claqué 19 réalisations en championnat et reste en course pour le titre du meilleur buteur.

Grâce à cette forme étincelante mais aussi en raison des doutes entouraient les autres attaquants anglais, notamment Harry Kane et Marcus Rashford, il a été question d'un retour en sélection pour le buteur des Foxes en vue de l' . Cependant, le tournoi a été repoussé jusqu'à l'été 2021 en raison de Covid-19, ce qui signifie qu'un come-back de Vardy chez les Three Lions est désormais moins probable.

Vardy assure qu'il n'a pas complètement fermé la porte à un retour en sélection l'Angleterre, mais vu qu'il y a plusieurs jeunes attaquants anglais en plein essor - tels que Tammy Abraham de -, il pense que la nouvelle génération devrait se voir accorder une chance avant que Southgate ne revienne éventuellement vers lui. Il a déclaré à The Athletic: "Je n'ai jamais complètement fermé la porte, et je l'ai toujours clairement dit. Mais il y a beaucoup de très bons jeunes attaquants anglais et doivent bénéficier davantage d'opportunités. Si je reviens, je prendrai leur place".