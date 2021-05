Van De Beek de retour à l'Ajax ? La réponse d'Overmars

Le directeur de l'Ajax, Marc Overmars, a exclu la possibilité d'un retour au club de Donny Van De Beek, le milieu de Manchester United.

Les difficultés d'adaptation de Donny van de Beek à Manchester United ont fait naitre des rumeurs d'un possible retour à l'Ajax. Mais, ce ne sont justement que des rumeurs. Marc Overmars a affirmé que le joueur de 24 ans devrait rester en Angleterre et se battre pour sa place à Old Trafford.

L'international néerlandais a quitté son pays pour l'Angleterre au cours de l'été 2020 dans le cadre d'un accord de 35 millions de livres sterling, mais a vu ce transfert de rêve se transformer petit à petit en un cauchemar.

"Van De Beek ne doit pas quitter MU aussi vite"

Ayant été limité à seulement deux titularisations en Premier League, les bruits d'un nouveau transfert ont donc commencé à circuler. Overmars, le directeur du football de l'Ajax, a cependant déclaré à NOS que Van de Beek ne retournera pas à Amsterdam: "Je pense que Donny devrait simplement se battre, rester l'année prochaine et essayer de conquérir une place de titulaire. Il ne doit pas partir aussi vite."

Une autre légende de l'Ajax, Edwin van Sar, affirme également que Van de Beek devrait rester avec United. L'ancien gardien des Red Devils, qui est le directeur général des nouveaux champions de Pays-Bas, ne voit aucune raison pour que ce come-back se concrétise. Il a fait savoir à ESPN: "Bien sûr, je suis triste pour Donny. Il a fait le chemin parfait avant de rejoindre United. Il a rejoint l'équipe première de l'Ajax depuis l'académie, est devenu un titulaire, a remporté des trophées, a joué en Europe - mais le milieu de terrain de Manchester United est trop riche, ils n'ont pas eu de blessures. . C'est dur pour lui. "

Tout en écartant un retour à la maison pour Van de Beek, Overmars a admis que des départs d'envergure pourraient se produire à l'Ajax cet été. Andre Onana avait été pressenti pour bouger avant d'être frappé d'une suspension de 12 mois par l'UEFA. Son contrat expirant en 2022, un nouveau défi a donc de bonnes chances de se concrétiser pour lui.

Overmars a indiqué le concernant: "Nous n'avons pas arrêté les négociations pour rien. Je pense qu'il est probable qu'il partira cet été."