Valence – Real Madrid : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Valence-Real Madrid.

Le Real Madrid doit vite oublier la Ligue des champions

Le Real Madrid vient de vivre des jours compliqués. Le week-end dernier, lors de la 34e journée de la Liga, le Barça a été sacré champion d'Espagne. Mercredi soir, en demi-finale retour de la Ligue des champions, le Real Madrid a été balayé 4-0 par Manchester City, et ne défendra pas son titre en finale.

Pour le Real Madrid, 2e de la Liga avec 71 points, et déjà qualifié pour la prochaine Ligue des champions via le championnat, l'objectif est de rester à cette deuxième place devant son voisin de l'Atlético de Madrid (3e avec 69 points).

Les hommes d'Ancelotti feront face à une équipe de Valence (15e avec 37 points) qui lutte pour le maintien. Les Valencians possèdent seulement trois points d'avance sur la zone de relégation.

Date, horaire et lieu de Valence – Real Madrid

Date : Dimanche 21 mai 2023 Ville : Valence (Espagne) Stade : Estadio de Mestalla Heure du coup d'envoi : 18h30 heure française Compétition : 35e journée de la Liga Arbitre de la rencontre : Monsieur Ricardo de Burgos Bengoetxea (Espagne)

Sur quelle chaîne voir le match Valence – Real Madrid ?

En France, la rencontre entre Valence et le Real Madrid sera diffusée sur beIN SPORTS 1.

Le streaming pour voir le match Valence – Real Madrid

En France, il sera de possible de voir le match Valence – Real Madrid en streaming sur l'application beIN CONNECT.

Les compositions probables de Valence – Real Madrid

Pour cette rencontre, Valence sera privé de ses défenseurs centraux, Gabriel Paulista et Mouctar Diakhaby, qui sont suspendus. En revanche, Edinson Cavani et Thierry Correia seront de retour après avoir purgé leur suspension. Cristhian Mosquera et Marcos André seront quant à eux forfaits en raison d'une blessure.

Concernant le Real Madrid, Thibaut Courtois est incertain et pourrait être remplacé par Andriy Lunin.

L'équipe probable de Valence : Mamardashvili – Correia, Comert, Ozkacar, Gaya – Gonzalez, Guerra – Kluivert, Almeida, Lino – Cavani. L'équipe probable du Real Madrid : Courtois ou Lunin – Carvajal, Militão, Rüdiger, Alaba – Valverde, Tchouaméni, Camavinga – Asensio, Benzema, Vinicius.

Les statistiques à connaître avant Valence – Real Madrid

● Valence a perdu ses 4 derniers matches de Liga contre le Real Madrid.

● Le Real Madrid a remporté son dernier match de Liga à Mestalla contre Valence. Avant cette victoire, le Real n'avait remporté qu'un seul de ses 7 matches à Mestalla (pour 2 nuls et 4 défaites).

● Valence a remporté 3 de ses 5 derniers matches en Liga (pour 1 nul et 1 défaite), soit autant que lors des 21 précédents (3 victoires, 5 nuls, 13 défaites).

● Le Real Madrid a perdu 7 matches en 34 journées de Liga. C'est son second plus mauvais bilan sur les 15 dernières saisons (9 défaites en 2018-2019 à la même période pour 20 victoires et 5 nuls).

● Unique buteur du Real Madrid contre Getafe lors de la précédente journée, Marco Asensio est impliqué dans 15 buts en 28 matches cette saison en Liga. C'est son meilleur bilan depuis le début de sa carrière.

