Valence - Ferran Torres convoité par plusieurs clubs européens

Le jeune ailier de 20 ans fait partie des jeunes talents qui attisent les convoitises en Europe, notamment en Allemagne et en Angleterre.

, , , , , , ... Les clubs sont nombreux à avoir montré un intérêt plus ou moins marqué pour Ferran Torres, qui brille cette saison sous le maillot de Valence.

Des sources proches de l'un des talents les plus convoités du football européen ont révélé à Goal que la course à sa signature s'intensifie. L'attaquant de 20 ans a repoussé les efforts de Valence pour le faire prolonger selon de nouvelles conditions, et son bail actuel arrive à terme en 2021.

Un contrat qui comprend une clause libératoire à hauteur de 100 millions d'euros, mais le club Che pourrait être contraint d'accpter une offre inférieure à ce chiffre, alors qu'une longue liste de prétendants sont prêts à prendre la température.

Comme nous l'annoncions, la Juventus est déjà prête à passer à l'action si elle parvient à se séparer de Douglas Costa et Federico Bernardeschi cet été. Mais selons les informations de Goal et SPOX, Liverpool et les deux clubs de Manchester seraient également sur le coup.

En , le s'est également montré intéressé, mais c'est désormais principalement le Borussia Dortmund qui serait sur les rangs alors que les Bavarois prioriseraient Leroy Sané. Les vice-champions d'Allemagne ont déjà fait savoir qu'ils étaient disposés à faire parvenir une offre et auraient l'avantage dans un dossier qui pourrait devenir d'autant plus brûlant en cas de départ de Jadon Sancho.

En Allemagne toujours, le Borussia M'Gladbach et Leverkusen seraient également intéressés.