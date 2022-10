Valence - Barcelone : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Où voir le match Valence - Barcelone, l’heure du coup d’envoi, les news sur l’équipe : Goal vous explique tout.

"Maintenant, on va tout donner pour la Liga" : Xavi a fait du Championnat d’Espagne une priorité après l’élimination du FC Barcelone en Ligue des Champions cette semaine. Dauphin du Real Madrid, sur qui il compte trois points de retard, le club catalan va donc tenter de dompter Valence ce samedi (21h), dans le cadre de la 12e journée de Liga, pour provisoirement revenir à hauteur des Merengue, lesquels recevront Gérone dimanche (16h15).

En Liga, tout roule pour le Barça

Et malgré l’élimination en Ligue des Champions et une nouvelle lourde défaite contre le Bayern Munich (0-3), les Blaugrana abordent ce match avec confiance après leurs deux derniers cartons en Liga, face à Villarreal (3-0) et l’Athletic Bilbao (4-0).

La saison passée, le Barça a croqué Valence

En face, le club ché, qui reste sur trois matchs sans le moindre succès, a davantage de mal. La saison passée, le Barça n’avait fait qu’une bouchée de Valence (4-1) à Mestalla, avec un triplé de Pierre-Emerick Aubameyang, parti à Chelsea depuis.

Horaire et lieu du match Valence - Barcelone :

● Ville : Valence

● Stade : Stade de Mestalla

● Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Série actuelle de Valence et Barcelone :

Valence : NVNND

Barcelone : VVDVV

Les blessés et les absents :

Pour ce choc, Xavi devra se passer des services de Memphis Depay, Ronald Araujo et Sergi Roberto, blessés, tandis qu’Andreas Christensen demeure incertain. En face, Gennaro Gattuso se retrouve privé de Samu Castillejo, Jaume Domenech et Mouctar Diakhaby.

Les équipes probables :

XI probable de Valence : Mamardashvili - Correia, Paulista, Guillamon, Gaya - Musah, Almeida, Foulquier - Lino, Cavani, Kluivert.

XI probable de Barcelone : Ter Stegen - Bellerin, Koundé, Garcia, Baldé - Gavi, De Jong, Pedri - Dembélé, Lewandowski, Fati.

Les statistiques à connaître avant Valence - Barcelone :

● Valence n'a remporté qu'un seul de ses 15 derniers matchs à domicile contre Barcelone en Liga (D7 L7), une victoire 2-0 en janvier 2020.

● Barcelone a remporté ses trois derniers matches contre Valence en Liga et pourrait enregistrer cinq victoires consécutives contre Valence dans la compétition pour la première fois depuis une série de cinq victoires entre octobre 1992 et octobre 1994, toutes les cinq sous la direction de Johan Cruyff.

● Valence a marqué lors de chacun de ses 14 derniers matches contre le FC Barcelone en Liga (22 buts au total), meilleure série de buts contre Barcelone dans l’histoire de la compétition.

● Après sa défaite 1-2 face à Majorque, Valence pourrait subir deux défaites consécutives à domicile en Liga pour la première fois depuis octobre 2016 sous la houlette de Cesare Prandelli, perdant son deuxième match dans cette série également contre Barcelone (2-3).

● Barcelone a réalisé 9 clean sheets lors de ses 11 matchs de Liga en 2022/23 (9V, 1N, 1D), plus grand nombre de clean sheets pour une équipe après ses 11 premiers matchs d'une saison dans l'histoire de la compétition.

● Aucune équipe n'a perdu plus de points depuis une position gagnante que Valence en Liga cette saison (neuf points, à égalité avec Elche).

● Le FC Barcelone a marqué quatre buts sur des pauses rapides en Liga cette saison, plus que n'importe quelle autre équipe de la compétition.

● Edinson Cavani a marqué les quatre derniers buts de Valence en Liga, devenant le premier joueur à marquer quatre buts consécutifs pour Los Che dans la compétition.

● Il est le premier joueur à marquer quatre buts consécutifs pour Los Che dans la compétition depuis Roberto Soldado en décembre 2012 (cinq).

● Robert Lewandowski a marqué 12 buts en 11 matchs pour Barcelone en Liga. Le dernier joueur à avoir marqué plus de buts lors de ses 12 premiers matches d'une saison dans la compétition était Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid en 2014/15 (20 buts).

● L’entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernández, affrontera l'actuel entraîneur du Valencia CF, Gennaro Gattuso, pour la première fois sur le banc. En tant que joueur, il a affronté l'Italien à trois reprises en Ligue des Champions, enregistrant les trois résultats possibles (1V, 1N, 1D).