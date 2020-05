UNFP - Sylvain Kastendeuch réitère sa satisfaction

Le co-président de l'UNFP n'en démord pas : la décision de mettre un terme à la fin de la saison 2019-20 était la seule solution viable en France.

Alors que nos voisins européens se préparent à reprendre la compétition, et que la est de retour depuis le 16 mai dernier, le championnat de est toujours à l'arrêt, et ne reprendra pas avant le début de la saison 2020-21. Dans l'Hexagone, cette décision fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines, alors que certains présidents, tels que Bernard Joannin (Amiens) et Jean-Michel Aulas ( ) l'estiment par exemple injuste et précipitée.

"Une vraie bonne décision politique, mûrement réfléchie"

Un avis que ne partage pas Sylvain Kastendeuch, co-président de l'UNFP, qui estime cette décision exemplaire. "L’élément déclencheur est la déclaration d’Edouard Philippe, le Premier ministre. C’est lui qui a sonné la fin de la partie, c’est aussi simple que ça", rappelle d'abord le dirigeant, dans les colonnes du Parisien.

"Moi, il me semble que ce sont les conditions sanitaires et les perspectives peu encourageantes, la fragilité de la situation, qui ont guidé surtout sa décision, celle aussi des pouvoirs publics car ce genre de décision se prend aussi en comité interministériel. C’est une vraie bonne décision politique, mûrement réfléchie", a ensuite ajouté Sylvain Kastendeuch. Pour rappel, l'Olympique Lyonnais a décidé d'interpeller le Conseil d' Etat pour annuler le verdict du championnat.