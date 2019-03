Une voix s'élève contre le retour de Messi en sélection argentine : "Une énorme stupidité"

Le retour de Leo Messi en sélection argentine ne plaît pas à tout le monde.

Une voix s'élève contre le retour de Messi en sélection argentine et c'est celle, prestigieuse mais aussi rocailleuse de fumeur invétéré de Cesar Luis Menotti. Ancien sélectionneur révolutionnaire lauréat avec l' du Mondial (en 1978), mais aussi ancien coach du Barça, Menotti regrette déjà le retour de La Pulga sous la vareuse Albiceleste.

Menotti inquiet pour Messi

Menotti, responsable des sélections nationales, s'inquiète d'abord et surtout pour le principal intéressé. "Je m’inquiète. J’ai peur pour lui. Je le vois avec une fatigue émotionnelle importante entre la et la sélection. S’il a envie de jouer avec l’Argentine, tant mieux. Mais il a beaucoup d’obligations et de responsabilités sur les épaules.", a ainsi confié l'ancien sléectionneur de l'Albiceleste sur les ondes de l’émission Jogo Bonito sur FM 94.7.

"Ce n'est pas le moment de Messi, ajoute encore Menotti, qui évoque les axes sur lesquels la sélection doit progresser. Avoir une équipe forte, exigeante, qui appartient à ses entraîneurs... On ne va pas appeler Messi pour qu'il construise une équipe. Il me semble que c'est une énorme stupidité."

Pour rappel, le numéro 10 du devrait bien être présent au coup d'envoi du match amical prévu ce vendredi (21h) contre le . Pour son come-back très attendu de l'autre côté de l'Atlantique, le quintuple Ballon d'Or doit disputer avec ses coéquipiers deux matches amicaux contre le Venezuela donc, puis face au . Et pour ce premier rendez-vous face à la formation sud-américaine, le joueur du FC Barcelone est annoncé titulaire.

La sélection disputera cet été la Copa America, peut-être l'une des dernières opportunités pour le natif de Rosario de garnir son palmarès avec l'Albiceleste. Lors de la phase de poules, les Argentins seront opposés successivement à la le 16 juin, au le 20 et enfin au le 23.