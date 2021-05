Une victoire en Cup "cocherait la dernière case" pour Vardy

Le Leicester de Brendan Rodgers espère soulever le plus vieux trophée du football pour la première fois de son histoire contre Chelsea.

Jamie Vardy admet qu'une victoire de Leicester City en finale de la FA Cup samedi contre Chelsea signifierait que "la dernière case [est] complètement cochée" dans sa carrière, mais ajoute qu'il n'a pas l'intention de raccrocher les crampons de sitôt.

Le joueur de 34 ans se rendra à Wembley ce samedi avec l'équipe de Brendan Rodgers, qui tentera de remporter son premier trophée depuis son légendaire triomphe en Premier League en 2016 sous la direction de Claudio Ranieri.

Vardy, qui a remporté le Soulier d'or de la Premier League la saison dernière pour ses performances, n'a montré aucun signe de ralentissement cette année, et pense qu'une victoire à Londres serait en quelque sorte le couronnement de sa remarquable carrière.

"La dernière case [est] complètement cochée [si nous gagnons]", a déclaré l'attaquant au Telegraph avant la confrontation de son équipe avec les finalistes de la Ligue des champions de Thomas Tuchel.

"Le fait d'être parti du bas de l'échelle et d'avoir participé à tous les tours rend les choses encore plus intéressantes et me rend encore plus déterminé à essayer de remporter la victoire samedi.

"Cela vous montre simplement qu'en ayant la chance et en travaillant dur pour l'obtenir, on peut vraiment réaliser des choses. Je ne voyais rien de tout cela, pas du tout, quand j'ai signé. Mais c'est là où le club voulait aller et ce qu'il voulait réaliser."

L'ascension de Vardy à travers les rangs du football anglais, du modeste Stocksbridge Park Steels dans sa ville natale de Sheffield à la quatrième place de la Coupe du monde avec l'Angleterre en l'espace d'une décennie, reste l'une des histoires les plus intrigantes des dernières années.

Cela signifie qu'il deviendra le premier homme à jouer tous les tours de la FA Cup lorsqu'il participera à la finale cette semaine, alors que les Foxes cherchent à triompher dans la compétition pour la première fois de leur histoire.

Pourtant, il n'a pas l'intention de raccrocher les crampons, même s'il est en mesure d'aider Leicester à remporter un autre honneur majeur, ajoutant : "Je ne suis pas de ceux qui regardent trop loin dans l'avenir.

"Je me suis réveillé ce matin, je vais me donner à fond à l'entraînement, je vais rentrer chez moi et passer un peu de temps avec ma famille, je vais dormir ce soir et demain on recommence.

"Je ne vis que pour le présent. Tout ce qui se passe dans le futur, comme la retraite, ce sont mes jambes qui me le diront. Ce ne sera pas moi, ce seront mes jambes qui me diront d'arrêter et c'est tout.

"Je pense que le fait de remporter le championnat nous a probablement fait reculer un peu parce que cela n'était pas censé arriver et que nous n'étions pas prêts, sur et en dehors du terrain. Ce progrès régulier maintenant est exactement ce que nous voyons."