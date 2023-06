Une nouvelle cible XXL pour le Real Madrid

Alors que Jude Bellingham s'approche de Madrid, Florentino Perez s'est trouvé une nouvelle cible XXL pour renforcer un Real en pleine reconstruction.

C'est une véritable révolution de palais qui s'apprête à débouler sur Madrid. Malgré une saison victorieuse en Coupe, la direction de la Casa Blanca se montre déçue d'un exercice globalement sous-performant. En conséquences, Florentino Perez a décidé de se retrousser les manches pour réaliser un nouveau mercato XXL comme il en a le secret de temps à autre. Une enveloppe de 450M pourrait être mise sur la table. Proche d'atterrir chez les Merengue, Jude Bellingham ne sera que la première pierre d'achoppement d'un été agité. Un nouveau nom vient d'ailleurs de s'établir sur la liste des cibles.

Real Madrid : nouvelle cible XXL

Cet été s'annonce houleux à Madrid entre les nombreux départs et les diverses arrivées programmées. D'un côté, Marco Asensio, Eden Hazard, Mariano Diaz et Karim Benzema ont fait leurs valises et pris le premier vol en dehors de la capitale espagnole. De l'autre, Jude Bellingham est en instance d'arrivée, seuls quelques détails restent à régler, et Joselu permettra au secteur offensif de tourner davantage. Et le milieu de terrain anglais ne viendra pas seul, plusieurs autres cibles XXL sont attendues. Harry Kane et Kai Havertz en font partie, ils pourraient encore être rejoint par un nouveau grand nom.

Selon les informations de Marca, le Real Madrid souhaiterait renouveler le « coup Alaba » en allant faire son shopping au Bayern Munich : le latéral gauche Alphonso Davies est désormais tout en haut de la liste des désirs de Florentino Perez. Conscient que Ferland Mendy est trop souvent absent et qu'Eduardo Camavinga n'est pas une option définitive au poste de back gauche, le président madrilène souhaite recruter l'un des meilleurs à son poste. Le Bayern n'est pas vendeur pour un joueur sous contrat jusqu'en 2025. L'appel du virus merengue pourrait-il toutefois faire changer les choses?